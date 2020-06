Riattivati i treni sulla linea Foggia-Manfredonia

Per la Capitanata Trenitalia ha riattivato, fino a fine agosto, i treni sulla linea Foggia-Manfredonia per raggiungere le spiagge di Siponto e Manfredonia. Un servizio che si integra con l’offerta di Ferrovie del Gargano, la cui linea Foggia-Peschici Calenella collega Foggia, San Severo, Apricena, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, con il litorale garganico e le sue spiagge come Baia Santa Barbara, Sotto la Costa, Rodi Porto, Rodi Garganico, Mulino di Mare, Murge Nere, Vico-San Menaio, Bellariva e Peschici. Il servizio sara’ operativo di domenica, fino al 6 settembre, e dal 19 luglio al 30 agosto garantira’ anche corse notturne. “L’offerta estiva concordata – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Giovanni Giannini – e’ un importante segnale per la ripresa della piena funzionalita’ dei collegamenti sul territorio regionale e da/verso la Puglia. Un servizio pensato per i turisti e gli stessi pugliesi, che avranno tutte le opportunita’ per riscoprire una regione il cui interesse turistico non e’ stato scalfito neanche dal Coronavirus. Inoltre si tratta di un’ottima premessa per testare le migliori soluzioni in vista di un ritorno a pieno regime anche del trasporto pubblico locale. Il tutto con estrema prudenza e senso di responsabilita’ da parte dell’utenza e delle societa’ concessionarie nell’utilizzo del mezzo e nella gestione del servizio, cosi’ da garantire serenita’ e sicurezza per tutti. Abbiamo rinnovato quasi totalmente il parco rotabile e saremo sempre piu’ competitivi”. Giannini ha inviato anche ad un “alto senso di responsabilita’” sia gli utenti che i gestori dei trasporti, invitando al rispetto delle regole anti-Covid: “alla ripresa dobbiamo affrontare un impegno severo con la riapertura di scuole e gli uffici. Dobbiamo imparare a vivere in maniera diversa, a iniziare dalla differenziazione degli orari delle scuole e degli uffici”.

