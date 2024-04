Casistiche e intrecci complessi per accedere ai playoff

Si sapeva ben prima della sfida con il Cerignola che il Foggia avesse avuto un campionato troppo altalenante e che in quella sfida il rischio di giocarsi la qualificazione fosse altissimo qualora avesse perso. Tuttavia, anche se le possibilità che i Satanelli possano accedere ai playoff sono davvero ridotto ha l’obbligo morale ma anche per la parte finale del campionato dove c’era dentro con merito di crederci. Per far sì però che il sogno possa avverarsi devono verificarsi un insieme di risultati frutto di intrecci e casistiche piuttosto complesse e quantomeno “fortunate”. Innanzitutto, la squadra non può ambire va sottolineato come i rossoneri non possono che ambire al decimo posto, oltre no. Uno dei pochi casi verificabili si realizzerebbe se, contemporaneamente, il Foggia dovesse vincere in trasferta contro Monterosi ed il Cerignola perdere in casa col Giugliano. Nel caso di arrivo a 51 punti da parte di entrambe le compagini (vittoria del Foggia e pareggio del Cerignola) avrebbe la meglio l’Audace di mister Raffaele grazie al vantaggio degli scontri diretti. Il Foggia uscirebbe perdente anche nei confronti del Latina qualora questi ultimi dovessero perdere in casa contro il Taranto. Solo in caso di ex aequo con il Sorrento a quota 51 (sempre con il Cerignola perdente), il Foggia sarebbe favorito dalla differenza reti sperando che i campani non vincano di goleada contro la Casertana, cosa non semplice visto che è chiamata a difendere il quarto posto dagli attacchi degli ionici. Il pareggio è l’unico risultato che non consentirebbe ai rossoneri di sperare in nessun calcolo. La soluzione più incredibile sarebbe quella della qualificazione agli spareggi promozione in caso di sconfitta contro il Monterosi. Per assurdo i 3 punti farebbero più comodo ai laziali che di fatto potrebbero accorciare le distanze a meno 8 con la quintultima classificata che solo in caso di successo del Benevento con gli etnei, costringerebbe appunto il Catania, detentrice della Coppa Italia di Lega Pro, ai playout. I siciliani giocando i playout perderebbero quindi la wild card di partecipazione ai playoff, liberando il posto a favore della undicesima piazzata, in questo caso il Foggia. Novanta minuti i fuoco dove una serie di intrecci potrebbero portare il Foggia di Cudini dentro alla lotteria dei playoff, ma naturalmente seppur c’è la speranza che il Catania possa essere risucchiato nella lotta ai playout e perdere il pass per gli spareggi, ai Satanelli che lontano dallo “Zaccheria” hanno collezionato soltanto 16 punti dei totali 48, non resta che chiudere la stagione con una vittoria per salutare il proprio caloroso pubblico, a prescindere poi da quello che sarà l’esito finale, perché oggettivamente anche in caso di qualificazione sarebbe già arduo arrivare alla qualificazione del Primo Turno dei playoff nazionali,, in quanto con la peggior posizione sarebbero obbligati a vincere sempre contro formazioni pi attrezzate e che sono state più costanti. Ma la sorte, le condizioni avverse e dinamiche del calcio insegnano tutto ed il contrario di tutto non essendo una scienza matematica. (Ph. Antonellis/Calcio Foggia 1920).