In scena ’Nu diavëlë sfurtunâtë: commedia ambientata nella Foggia postunitaria del 1872

Ancora una commedia in dialetto per la Compagnia Enarchè, che porterà in scena al Teatro Regio di Capitanata via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) sabato 27 aprile prossimo ’Nu diavëlë sfurtunâtë. Una vicenda – quella raccontata nella commedia – che la regista Lidia Delle Noci ha tratto da un’opera dell’autore santagatese Sergio Barbato (il suo maestro del palcoscenico) e ha riadattato contestualizzandola nella città di Foggia. Ed è proprio Lidia Delle Noci a parlare della commedia: “La storia è arrivata in tempi lontani, quelli della transumanza, che per secoli ha segnato le vite, i terreni e le genti di Capitanata. Ambientata nel 1872, ha per protagonista una figura realmente esistita, un uomo di nome Pietro Baialardo. Un uomo che di mestiere faceva il carrettiere e che viveva in quelli che oggi a Foggia si chiamano Quartieri Settecenteschi. È un personaggio particolare Baialardo: uomo senza cultura, forse contadino oppure negromante, le prova tutte per tirare a campare, facendosi anche amico di un signorotto locale. E per sbarcare il lunario, per mettere il piatto a tavola, Baialardo (interpretato da Mimmo Mazza) non esita e tentare il tutto e per tutto, arrivando a vendere la sua anima al diavolo…”

Naturalmente lo spettacolo è ricco di vicissitudini, equivoci e tanta allegria, con un contorno ben fornito di personaggi, spesso amici, parenti e vicini del protagonista.

Gli attori – in ordine di entrata – sono: Consiglia Albanese, Lidia Delle Noci, Cinzia Citarelli, Giovanni Mancini, Mimmo Mazza, Antonio Solimine, Armando Granato, Enrico Lioce, Rocco Lionetti.

Sono previste diverse repliche: oltre al debutto del 27/4, a seguire la commedia andrà in scena il 28/4, oltre che il 4 e 5/5. Le ultime due rappresentazioni (alle quali possono accedere anche i non soci Enarchè) sono previste per l’11 e 12/5/2024. Il cast tecnico è così composto: Maria Grazia De Rosa scenografa, Angela Infante costumista, Cristina Uricchio si occupa del comparto audio-luci, mentre Alessandro Forcelli è il fotografo di scena. Musiche originali a firma di Giovanni Ruggiero.

Ricordiamo ancora che la Compagnia Enarchè, presieduta da Carlo Bonfitto, insieme al Teatro Regio di Capitanata e Omnia Service Animation, prosegue con le iniziative solidali. Quest’anno si chiama 1 euro = 2 euro: per ogni rappresentazione in cui avranno posto i soci Enarchè, la Compagnia mette da parte 1 euro per ogni spettatore, invitando gli spettatori a fare altrettanto.

A fine stagione la somma totale raccolta verrà destinata ad associazioni e strutture di volontariato, oltre che a famiglie in difficoltà, del territorio foggiano.



Pubblicato il 25 Aprile 2024