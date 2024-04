Il derby della Capitanata per blindare un piazzamento ai playoff

A centoottanta minuti più i tempi di recupero che saranno concessi nelle ultime gare della regular season, c’è tanta attesa in casa Foggia perché domenica sera arriva il derby con l’Audace Cerignola. Sulla panchina dei gialloblu, mister Raffaele un profilo che piace molto al presidente Canonico e che stava per scegliere dopo che aveva sollevato Cudini in questa stagione, ma per fortuna dei rossoneri dopo la serie negativa di gare in autogestione con Vacca in versione giocatore ed allenatore, è tornato il tecnico ex Campobasso e Fidelis ed ha rilanciato le ambizioni del Foggia, portandolo attualmente al decimo posto con 4 punti per blindare un piazzamento ai playoff che ad un certo punto della stagione sembrava fosse diventato un miraggio visto che si era sprofondati nelle parti bassi della classifica. In settimana il numero uno del club, Canonico ha rinnovato il contratto a Vincenzo Millico, attaccante distintosi nel corso della stagione e che domenica sera si sta facendo di tutto per averlo in campo. Vietato perdere contro i cugini che invece come unica strada per strappare il pass hanno quello della vittoria e poi solo dopo, le potrebbe bastare anche un punto. Cudini, intanto spera dia vere a disposizione anche Marzupio e Carilli, con quest’ultimo anche lui vicino al prolungamento di contratto. Recuperati Silvestro e Tenkorang che si sono allenati in gruppo insieme ad Emanuele Santaniello arrivato via Monopoli a gennaio e che se dovesse essere titolare in coppia con Millico sarebbe il miglior viatico per sfidare un Cerignola, in grande spolvero e determinato a rovinare la festa ai Satanelli, riscattando la cocente eliminazione dello scorso anno proprio ai playoff. Questa volta sarà ancora un derby per la storia con chi vince che però strappa il pass qualificazione per andare a giocarsela alla lotteria delle eliminazioni per approdare alla prossima serie B. (Ph. Antonellis/Calcio Foggia 1920).

T.L.



Pubblicato il 20 Aprile 2024