Omicidio a San Severo, ferito anche un bambino di 12 anni

Omicidio a San Severo dove Luigi Ermanno Bonaventura, 32 anni, gia’ noto alle forze dell”ordine, e’ stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto accertato dagli investigatori la vittima si trovava nei pressi di un autolavaggio, in via Leone Miucci quando e’ stato avvicinato da un’automobile dalla quale sono stati sparati diversi colpi d’arma da fuoco che hanno colpito Bonaventura, morto in ospedale, e altre due persone che in quel momento si trovavano nell’autolavaggio: un uomo di 27 anni e un bambino di 12 anni che hanno riportato lievi ferite.”Sono molto scosso per l’accaduto. È il quarto omicidio nella nostra città. Ho subito avuto contatti con il Prefetto di Foggia Carmine Esposito ed il Sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto a cui ho chiesto un’attenzione immediato per la mia città, attraverso il potenziamento degli organici ed il completamento delle unità operative del Reparto prevenzione crimine”. Lo afferma

il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, dopo l’ennesimo omicidio compiuto in città in cui è stato ucciso Luigi Bonaventura, di 32 anni, e sono rimasti leggermente feriti un uomo di 27 anni ed un dodicenne.

“Sorge il sospetto – aggiunge Miglio – , ma saranno le indagini a verificarlo, che siano in atto dinamiche pericolose a cui lo Stato non deve e non può assistere senza risposte immediate ed adeguate. La città di San Severo chiede questo e lo chiede in tempi brevi”.

