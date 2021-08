Lolatte(Cia): “Rischiamo un deprezzamento del prodotto pugliese  a tutto vantaggio di quello campano”

Coldiretti ha lanciato l’ allarme sul pomodoro e prevede una perdita secca del prodotto nella misura del venti per cento. Il Quotidiano ha intervistato Danilo Lolatte, foggiano, presidente regionale Cia.

” Il problema esiste e noi lo abbiamo denunciato da tempo, prima della Coldiretti. La loro stima mi sembra un tantino esagerata, parlerei di una forchetta che va tra 10 e 15 per cento”.

Dispute sui numeri a parte, a che cosa si deve la situazione?

” Il problema fondamentale è sugli autotrasporti. Vorremmo in questa ottica una gestione maggiormente chiara ed oculata, e rispettosa dei contratti. Se non abbiamo chi trasporta il prodotto è ovvio che una buona parte rimane in campagna a cuocersi e seccarsi al sole. Dunque abbiamo urgente bisogno di autotrasportatori. Da qui nasce una seconda conseguenza…”.

Quale?

” La guerra del prezzo. Ovvero, se una fetta del prodotto rimane secca o ammaccata per esempio, chi deve comprarlo comincia a dire che è difettoso e non conforme ai parametri stabiliti e ci crea danni. Invochiamo dunque il rispetto dei patti stabiliti per chi li ha sottoscritti sul ritiro del prodotto. Non possiamo pagare conseguenze”.

Avviene così dappertutto?

” Spiace dirlo, ma questa situazione non è omogenea. In Campania non hanno il problema del trasporto ed è grave. In questo modo rischiamo un deprezzamento del prodotto pugliese a tutto vantaggio di quello campano. Bisogna muoversi”.

BV

