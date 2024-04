Cudini: “Stagione complessa, dispiace per i playoff ma sono contento dei miei ragazzi”

Un epilogo davvero amaro quello del Foggia che dopo aver assaporato una quasi promozione nella finale playoff di lega Pro lo scorso anno ha visto sfumare la qualificazione agli spareggi promozione di fatto con una giornata di anticipo della regular season nel derby contro l’Audace. Di fatto è andata così visto che il Foggia nell’ultima gara di campionato ha addirittura perso col Monterosi Tuscia, avversario sulla carta inferiore ma che ha lottato col coltello tra i denti battendo i satanelli con la testa oramai altrove e senza speranze. Cudini, il quale futuro difficilmente sarà ancora sulla panchina rossonera, salvo la società punti ancora su di lui, rinnovando organico e puntellandolo adeguatamente nei vari reparti, ha detto al termine della gara analizzando il cammino dei suoi giocatori e vedendo il bicchiere mezzo pieno: “E’ stata una stagione complessa composta da varie fase. Si chiude un’annata difficile dove ci siamo tirati fuori da una situazione che poteva essere complicata. Non siamo però riusciti a raggiungere i playoff, ma il vero match point lo abbiamo fallito in casa”. Il tecnico ha poi proseguito la sua disamina: “Sono contento dei miei ragazzi, della voglia e applicazione messa in in campo durante il campionato perciò faccio loro i complimenti. La rincorsa doveva darci più entusiasmo ma non siamo riusciti a capitalizzare il momento positivo e domenica scorsa abbiamo perso probabilmente anche le motivazioni. Ma molti giocatori sono cresciuti e responsabilizzati. Sono sicuro che questa esperienza sarà utile per il futuro”. Un futuro ancora in rossonero per il tecnico? Lo scopriremo prossimamente, ma è possibile che si aprirà un nuovo ciclo. (Antonellis/Calcio Foggia 1920).

T.L.



Pubblicato il 29 Aprile 2024