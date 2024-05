Diomedei: i Verdi ricordano al “campo largo” le criticità presenti e passate

Il partito dei Verdi di Foggia interviene sui Campi Diomedei, opera pubblica tanto attesa quanto dibattuta, e spera in un’interlocuzione adeguata con il Comune. Tanto più adesso, a pochi giorni dalla seconda apertura di una parte dei Campi, quando va crescendo la fruibilità dello spazio e tornano a farsi vive criticità e positività con più nettezza. Si attende, nel frattempo, l’avvio della Consulta del Verde: “Uno strumento importante per la città e per le associazioni, votato all’unanimità dal consiglio comunale, che finalmente siamo riusciti a ottenere dopo averlo chiesto, senza fortuna, anche alla Provincia”. Parole del portavoce provinciale Fabrizio Cangelli, che si augura di avere il regolamento della suddetta Consulta quanto prima. “Non siamo contrari al parco, anzi, siamo stati i primi a fermare le colate di cemento della speculazione edilizia. Tuttavia è mancato, finora, un confronto con i Verdi e con le associazioni per dare altre idee, per dibattere in base a competenza nostre che non si trovano nella struttura comunale”. I Verdi di Foggia rinfrescano la memoria: “Negli anni ’80, insieme a figure come quella di Annamaria Novelli, all’Università Verde, al WWF, al Centro Studi Naturalistici, a Legambiente, ecc. abbiamo combattuto strenuamente per proteggere questa area dalla sorte toccata poi a tante altre zone di Foggia. Grazie a ricorsi legali e interventi presso il ministero per i Beni Culturali, è stata finalmente protetta da vincoli che ne sanciscono l’inedificabilità. Sono numerose oggi le opinioni riguardo al Parco Campi Diomedei, ma riteniamo sia importante fare una riflessione sulla storia e le battaglie che hanno segnato la sua evoluzione”.

Per un’opera ancora in itinere, approvata dal consiglio comunale nel 2015 (costo circa 7 milioni e 750 mila euro, di cui 2 milioni e mezzo con finanziamento della Regione Puglia, il resto di co-finanziamento comunale, ma il progetto risale al 2008) le criticità non sono mancate: i tempi per consegnarla (in parte), i rallentamenti, le varianti dati i vincoli dell’area, gli imprevisti. Ma quello che richiamano i Verdi è il progetto “Contesti” e, soprattutto, la diatriba che divise Pd e M5s dagli ambientalisti nella prima amministrazione Landella. Riguardava la permanenza dell’Istituto di incremento ippico nella sua storica sede.

Andiamo con ordine. “Nel 2008 ci fu la volontà di escludere gli ambientalisti dalla commissione del concorso, e questo è stato un tradimento dei principi progressisti e ambientalisti della Sinistra- dice Cangelli-. Il progetto vincitore risultò a nostro avviso privo di considerazioni ambientali condivise, specie sulla tipologia delle specie botaniche, per la sottovalutazione degli aspetti legati all’incremento della biodiversità del parco, ha generato ulteriori controversie”. Vincenzo Rizzi, dirigente dei Verdi, aggiunge: “La spianata che è stata fatta in una parte dei campi è fruibile solo di notte, in estate, viste le alte temperature che si raggiungono a Foggia. È stata creata per non ostruire la visuale delle palazzine storiche dell’Iriip, ma credo che la questione possa essere riaperta interloquendo con la Sovrintendenza, tenendo conto del verde e dell’identità di queste strutture. Si possono trovare nuovi fondi per le piante di quest’area, a basso consumo idrico, secondo una scala di colore”.

Per quanto riguarda l’Iriip la questione delle divergenze è nota, ora che si delineano i campi e la loro vivibilità, torna in auge: “Sono 5 ettari in meno destinati all’Iriip- dice Rizzi- che penalizzano 70 esemplari di razza murgese da una parte e il parco dall’altra. Il compromesso politico ha ridotto lo spazio per un Istituto d’Incremento Ippico che meriterebbe una destinazione in grado di favorirne il rilancio, come l’ex Ovile Nazionale o Masseria Giardino”.

Ben venga il parco, ma puntualizzando alcune cose che, pure, ricordano i Verdi, i media di qualche anno fa hanno riportato di pari passo. Insomma, si richiamano i contrasti avvenuti nella prima consiliatura Landella, con i politici locali, regionali e nazionali del M5s portatori di una loro idea sull’Istituto ippico e le conseguenti prescrizioni della Sovrintendenza. Era un altro consiglio comunale. “Oggi non possiamo ignorare che le molteplici criticità attuali non possono essere attribuite all’amministrazione in carica, ma richiedono una riflessione sulle responsabilità politiche del

Passato, in particolare, storicamente, del Pd e più recentemente del M5S. È quindi necessario un confronto aperto tra l’attuale amministrazione e i Verdi, insieme alle associazioni ambientaliste, per pianificare interventi mirati a rendere il parco fruibile e a erogare nuovi servizi ecosistemici per i cittadini Foggiani”, conclude Cangelli.

Paola Lucino



Pubblicato il 1 Maggio 2024