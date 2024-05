S.S.16 Foggia-S. Severo, al via il cantiere ma “si poteva fare meglio”

Anas ha consegnato ieri mattina i lavori di adeguamento della SS16 “Adriatica” nel tratto compreso tra San Severo e Foggia. Un cantiere da 180 milioni di euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Prevede l’ammodernamento di circa 23 chilometri di una strada statale finora contrassegnata da un alto livello di pericolosità e incidentalità. Il tempo previsto per i lavori è di 36 mesi. I lavori prevedono la realizzazione di piazzole di sosta, l’adeguamento delle banchine, la riconfigurazione di svincoli e intersezioni a raso, la razionalizzazione degli accessi dalla viabilità secondaria.

“Si tratta di un’opera strategica- fa sapere la Regione Puglia- prevista nel Piano regionale dei trasporti 2021-2030. Migliorerà l’accesso da nord alla Puglia sulla dorsale adriatica, incidendo positivamente sulla mobilità di Foggia, San Severo e di tutta la Capitanata. Un tratto di strada su cui converge traffico di persone e di merci e che è necessario rendere più moderna, confortevole e sicura”.

“Osservando l’andamento del cantiere su questi importantissimi 23 chilometri di strada statale – dice il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese- dove converge traffico di persone e di merci, anche legato a un dinamico pezzo dell’economia agricola, solleciteremo le autorità nazionali affinché si preveda, se necessario, l’uso alternativo del parallelo tratto dell’autostrada A14”.

Ancora più netto Nunzio Angiola, consigliere comunale di Foggia: “In vista della consegna dei lavori da parte di Anas, per l’adeguamento della SS16 “Adriatica”, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, considerato che si tratta di una strada di per sé pericolosissima, come documentato dai tanti incidenti stradali che si sono registrati negli anni, si propone l’immediata apertura del tratto autostradale Foggia-San Severo, consentendo l’utilizzo gratuito da parte di tutti gli autoveicoli in transito”. Il consigliere aggiunge: “La durata e l’importanza dei lavori, l’impatto atteso sul traffico e la capacità delle vie alternative di gestire volumi di traffico maggiori sono tutti elementi che fanno propendere per la necessità inderogabile, più che per la opportunità, di tale decisione”, ha aggiunto Angiola.

Il fatto che ci sia un alternativo tratto di autostrada, ha influito sul progetto dell’opera? La domanda è rivolta a Pasquale Cataneo, esperto di infrastrutture, consigliere comunale di Idm: “No, perché anche la statale 100 per Taranto presenta le stesse caratteristiche ma è stata fatta con tipologia B”.

Cataneo, inoltre, ribadisce un concetto già espresso ai vertici di Anas nell’incontro tenuto a Palazzo di città il 24 gennaio scorso: “Un progetto inadeguato perché manca la doppia corsia, la doppia carreggiata e lo spartitraffico. Un’opera di tipologia C e non B, di adeguamento e messa in sicurezza e non di potenziamento. Nel nord di Foggia si costruisce in modo diverso rispetto al sud, alla Foggia-Cerignola, per esempio, che, pure, necessita di adeguata manutenzione”.

Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020: è dal 2017, almeno, che il sindaco di San Severo Francesco Miglio sollecita la realizzazione di quest’opera essendo già stanziati i soldi. Cataneo aggiunge: “Arriva tardi considerando che rientra fra le opere ‘in accelerazione’ e per questo commissariate. Non è stata affatto celere”. Ricordiamo, a tal proposito, anche la lettera del medesimo sindaco al prefetto di Foggia Valiante (era febbraio 2023) per sollecitare l’inizio dei lavori dopo l’ennesimo incidente.

Cataneo coglie il frangente dell’avvio del cantiere per chiedere nuovamente ad Anas (come nell’incontro al Comune del 24 gennaio, ndr) “quanti addetti alla manutenzione ci sono in Capitanata e il rapporto fra questi e i chilometri di strada. Vediamo il caso della statale Foggia-Cerignola, molti tratti sono in pessime condizioni. La sensazione è che il livello manutentivo sia minore del Molise. Siamo in attesa di avere una risposta”. Il tratto Foggia-S. Severo non è l’unico in programma. Seguiranno lavori di “manutenzione straordinaria” della Tangenziale Ovest di Foggia, con una nuova pavimentazione, la razionalizzazione delle intersezioni esistenti, opere in verde e il miglioramento dell’“illuminazione degli svincoli”, altra piaga delle strade di Capitanata.

Paola Lucino



Pubblicato il 3 Maggio 2024