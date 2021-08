Cerignola: aggrediti quattro vigilanti al Pronto Soccorso

Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzollaesprime solidarietà, a nome di tutta l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia,ai vigilanti che la notte scorsa sono stati aggrediti nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola.Autore dell’aggressione un uomo, sorpreso mentre tentava di scassinare un distributore di bevande.I quattro vigilanti, intervenuti anche a tutela degli operatori sanitari che in quel momento erano in servizio, hanno riportato contusioni e ferite. Per uno di essi, in particolare, è stato necessario un intervento di sutura al volto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri.Informato dell’accaduto, Piazzolla ha contattato telefonicamente i quattro vigilanti per sincerarsi circa il loro stato di salute.“Si è trattato – dichiara il Direttore Piazzolla – di un nuovo atto vile e deplorevole. Siamo vicini alle guardie giurate che ogni giorno prestano la propria attività nei nostri ospedali costituendo un importante presidio a difesa degli operatori sanitari e degli utenti. Un lavoro delicato, a servizio della comunità. Auguriamo ai vigilanti aggrediti una pronta guarigione e, attraverso loro, ringraziamo, ancora una volta, quanti, operatori sanitari e guardie giurate, lavorano nelle nostre strutture, a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini”.

