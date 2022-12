Nel 2021 Pil della Puglia in crescita del 6,6%

Il Pil della Puglia nel 2021 cresce di 6,6 punti percentuali rispetto al 2020, e il reddito disponibile delle famiglie, nello stesso anno, aumenta del 4,6%,

un dato quest’ultimo che colloca la Puglia al secondo posto in Italia. Lo evidenzia la Regione Puglia riportando i dati diffusi dall’Istat: nel dettaglio, il Pil della Puglia passa da 67,078 miliardi del 2020 ai 71,533 del 2021. Un aumento di 4,455

miliardi, superiore in termini percentuali a quello del Mezzogiorno (+6,0%) e in linea con la crescita registrata a livello nazionale (+6,7%). Nella graduatoria nazionale del Prodotto interno lordo delle regioni italiane, la Puglia e’

ottava in Italia. Quando al reddito delle famiglie, il reddito disponibile ha segnato per il complesso dell’economia nazionale una crescita del 3,7% rispetto al 2020. “Dopo la crescita registrata dall’Istat per l’occupazione e l’export nei primi

nove mesi del 2022 – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – il dato del Pil 2021 e soprattutto dell’aumento nel reddito delle famiglie pugliesi nello stesso anno ci confortano, ripagando gli sforzi della Regione Puglia e delle imprese in un momento di

grandissima difficolta’ per l’economia mondiale e nazionale. Vorrei ricordare – ha sottolineato – che la Regione Puglia ha sostenuto moltissimo le imprese nel biennio 2020-2021 in seguito alla crisi economica generata dalla pandemia. Con Puglia

Sviluppo abbiamo progettato misure straordinarie che hanno consentito l’erogazione di oltre 2 miliardi di euro di mutui, aggiuntivi all’intervento regionale. Questa manovra ha permesso alle imprese di far fronte alle carenze di capitale circolante determinate dall’emergenza sanitaria e dare loro l’impulso per

la ripartenza”.

Fondi Ue: Regione Puglia, speso 95% delle risorse 2014-2020

A dicembre 2022 e’ stata presentata ai servizi della Commissione europea una nuova dichiarazione di spesa dei fondi comunitari della Regione Puglia che “presenta un incremento pari a 153.404.694, di cui 152.127.790 a valere sul

Fesr e 1.276.904 sul FSE”. Lo comunica la Regione Puglia evidenziando “la buona capacita’ di spesa dei fondi Ue che la pone ai vertici del Paese”. L’importo totale cumulato del Por Puglia Fer-Fse 2014-2020 certificato fino ad oggi e’ pari a

4.222.154.032 riferito ad una dotazione totale di 4.450.599.375, pari al 95% della dotazione complessiva del Programma. Il termine ultimo per spendere le risorse residue e’ fissato a livello comunitario al 31 dicembre 2023. A cio’ si aggiunge la

spesa totale finora sostenuta, ma non ancora certificata pari a 553.925.186 che verra’ certificata nell’ultimo anno contabile del Programma.

