Le deleghe farsa di Emiliano indignano il partito di Speranza

Le deleghe del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai consiglieri regionali Stefano Lacatena, del gruppo

“Con Emiliano” ed a Vincenzo Di Gregorio rappresentano un “atto inadeguato” e “indegno”. Ad affermare ciò è la segreteria pugliese di “Articolo 1”, che all’indomani della nomina ai predetti delegati ha criticato il governatore pugliese, accusandolo di continuare a praticare un mercimonio politico che premia soprattutto i cambi di casacca e chi tradisce la volontà degli elettori. Infatti, il consigliere Lacatena – come si ricorderà – è stato eletto alla Regione nel 2020 nelle fila del centrodestra, in particolare con la lista di Forza Italia, e circa sei mesi fa ha abbandonato il Gruppo dei “berlusconiani” per aderire alla maggioranza, iscrivendosi al Gruppo “Con Emiliano”, essendogli stato verosimilmente promesso in cambio del passaggio di campo la nomina a consigliere delegato per “Paesaggio, Urbanistica, Pianificazione territoriale e Assetto del territorio”. Deleghe, queste, che in precedenza erano state assegnate all’assessora Anna Grazia Maraschio, vicina ad Articolo 1. Emiliano ha anche delegato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio del Pd a responsabile di progetto per i Giochi del Mediterraneo del 2026, che avranno Taranto come sede principale dell’evento. “Seppur con poche speranze – hanno affermato dalla segreteria pugliese del partito di Roberto Speranza – avevamo auspicato che il tempo delle ricompense per convenienza, logiche di interesse e di equilibri che poco o nulla hanno a che fare con il bene della Puglia e dei pugliesi fosse finito”. “Invece, – hanno sottolineato da Articoli 1 – ancora una volta, dobbiamo prendere atto che il presidente Emiliano preferisce utilizzare le istituzioni per premiare quei consiglieri che passano dal centrodestra al centrosinistra e far quadrare il cerchio della propria

maggioranza”. Per poi ricordare che “in questi anni ne abbiamo viste tante: dalla nomina di Rocco Palese (ndr – noto ex esponente del centrodestra pugliese) assessore alla Sanità, passando per l’assegnazione della delega alla cultura al Movimento 5 Stelle e al progressivo impoverimento della compagine di centrosinistra nel Governo regionale”. Però, quello che sta accadendo in questi giorni, per i responsabili pugliesi del partito “Articolo 1” è sicuramente “il punto più basso di questa legislatura”.

Infatti, hanno in fine commentato dal partito di Speranza, “materie importanti e strategiche quali Sanità e Urbanistica vengono consegnate nelle mani di noti esponenti del centrodestra pugliese, in barba al mandato degli elettori che nel 2020 hanno espresso, con il loro voto, la volontà di continuare ad avere alla guida della regione una coalizione di centrosinistra”. Quindi, – hanno concluso dalla segreteria regionale di “Artico 1” – “unvero e proprio mercimonio” e “un atto indegno che dà l’idea dello stato comatoso in cui versa il centrosinistra e il Governo di questa regione”. In realtà, dopo questo attacco al governatore pugliese, sorge il sospetto che nella coalizione di centrosinistra che nel 2020 ha sostenuto la riconferma di Emiliano ci sia un po’ di confusione poiché, a seguito delle accuse di “Articolo 1”, il segretario pugliese del partito di appartenenza dell’assessora Maraschio (“Sinistra italiana”), Nico Bavaro, ha rilasciato una dichiarazione di tenor diverso ed esattamente opposto a quanto sostenuto dai vertici pugliesi di “Articolo 1”. Infatti, Bavaro ha affermato che le deleghe sottratte all’assessore Maraschio e che il governatore ha poi assegnato ad un consigliere delegato, Lacatena per l’appunto, in realtà sono state lasciate volontariamente da Maraschio, “per tenere in equilibrio la maggioranza, che negli ultimi tempi ha subito diverse scosse”. Il segretario pugliesi di Si ha in fine precisato che è “necessario tenere unita la coalizione che governa la Puglia”. E la rinuncia delle predette deleghe da parte del rappresentante di Si nell’esecutivo regionale “è stato – per Bavaro – il contributo, utile a definire nuovi assetti”. Ma qualcosa forse non torna neppure all’interno dello stesso partito di Si, per quanto riguarda la vicenda delle deleghe non più in capo a Maraschio, visto che la stessa – con una sua nota – pur confermando di essere stata ella ha mettere tali deleghe a disposizione del Presidente, ha rilasciato una dichiarazione che da una differente motivazione alla sua rinuncia. Infatti, Maraschio ha spiegato: “Abbiamo adesso l’urgenza di concentrarci sulla realizzazione del Piano dei rifiuti, adottato lo scorso anno. Un impegno che richiede il massimo delle risorse e del tempo a disposizione.” Di tutt’altro tenore le critiche all’attribuzione delle predette deleghe da parte del neo Gruppo consigliare di “Azione” alla Regione Puglia. Infatti, i consiglieri regionali del neo-Gruppo, Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, hanno criticano le ulteriori due nomine di consiglieri delegati ricordando che “che l’amministrazione pubblica è fondata sulle norme, in grado di costituire il diritto per evitare – ma questo è di Sant’Agostino – che lo

Stato possa trasformarsi in una banda di briganti” e, soprattutto, che “le deleghe nuove e vecchie ai consiglieri regionali per l’indirizzo politico sui rami dell’amministrazione non esistono nell’ordinamento”, in quanto “sono una cosa bizzarra, come il cappello leopardato indossato da Howard Cunningham, quale componente della Loggia del leopardo nella celebre serie televisiva Happy Days”. Quindi, per i tre esponenti “calendiani” in Regione, “fatte salve il valore degli interessati e la consapevolezza di Emiliano di tenere in questo modo le persone in pugno, nessun valore legale e concreto può essere attribuito agli indirizzi o alle iniziative di controllo esercitate dai nominati”. Come dire che le deleghe ai consiglieri esterni all’esecutivo regionale altro non sono che un “pennacchio” per tenere buono qualcuno di questi, dandogli un peso amministrativo che in realtà non ha. Ma alla Regione Puglia, nell’era in cui l’individualismo politico prevale sul collettivo dei partiti, non c’è da meravigliarsi minimamente se accadono anche tal genere di messa in scena.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!