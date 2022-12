La Regione Puglia ha raggiunto e superato gli obiettivi di spesa dei fondi europei

La Regione Puglia nel 2022 ha raggiunto e superato gli obiettivi di spesa dei fondi europei per il Psr, il Programma di sviluppo rurale 2014-2022. Secondo quanto comunica la Regione, ammontano, infatti, a quasi 260 milioni di euro i pagamenti effettuati in favore delle imprese agricole pugliesi, delle organizzazioni di produttori e degli enti, “un aumento del 20% rispetto al previsto, che consente alla Puglia di superare di un punto la media europea (63%) per il conseguimento della spesa con un 64%”. Sono 26.700 le domande istruite positivamente. “Oggi annunciamo risultati straordinari – ha dichiarato il presidente Emiliano – che riguardano il grande recupero della spesa del Psr. È una giornata che dedichiamo soprattutto a tutti quelli che speravano che la Puglia non riuscisse a raggiungere il target di spesa, per danneggiarci dal punto di vista politico. Ma voglio ricordare che quando ci sono problemi, gli unici a subire gli effetti negativi sono i cittadini. Quanto conseguito quest’anno e oggi è stato possibile grazie a questo meraviglioso assessorato, a una struttura tecnica e amministrativa, di funzionari e collaboratori, che ha lavorato molto bene. E grazie all’assessore Pentassuglia che, a differenza di quanto accaduto in passato, è riuscito a far funzionare al meglio il meccanismo complesso del programma di sviluppo rurale, con questi risultati”. “Le novità per il Programma di Sviluppo Rurale sono importanti e vanno messe a disposizione della Puglia – ha ricordato l’assessore Pentassuglia- abbiamo raggiunto il target di spesa per il 2022, ben 260 milioni. E abbiamo superato il target annuale di 45 milioni di euro e quello complessivo di un valore pari a 25 milioni di euro, una somma identica a quella oggetto di trattativa con Bruxelles in quanto, seppur la regione aveva pagato, non era stata rendicontata per tempo”.

Emiliano: “Con il Bilancio gettate le basi per il nuovo anno”

“Abbiamo gettato le basi per affrontare un nuovo anno in cui ci sarà bisogno di mantenere sostenuto il ritmo laborioso con cui famiglie, lavoratori, imprese, scuole, università, ospedali tengono alto lo sguardo verso il futuro”: così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, commenta il voto del Consiglio regionale che ha approvato il Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia. All’interno di una manovra, per complessivi 1 miliardo e mezzo di euro, crescono la spesa sociale, la spesa assistenziale, la spesa per i trasporti pubblici locali, la spesa per la cultura e la spesa per gli investimenti, non cresce la pressione fiscale e continuano a diminuire i debiti. “Un bilancio costantemente in equilibrio e in salute – ha osservato il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese – rappresenta una garanzia forte per tutti, per i dipendenti che si occupano di tutto l’universo di servizi di competenza regionale, per migliaia e migliaia di fornitori, imprese, soggetti del privato sociale, cittadini beneficiari di contributi o finanziamenti”. Per i trasporti, in aggiunta ai 380 milioni di euro di trasferimento statale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2023 prevede ulteriori 165 milioni. Alle politiche per la formazione e il lavoro sono state destinate risorse per oltre 34 milioni di euro. Si conferma forte anche l’impegno sulle politiche sportive regionali, a cui sono destinate risorse per circa 8 milioni e 600 mila euro, in crescita. A cultura, turismo e valorizzazione del patrimonio culturale sono stati complessivamente destinati 26 milioni di euro. Per il 2023 sono state destinate risorse per quasi 25 milioni a sostegno della Protezione Civile. Sono previste risorse per circa 78 milioni a sostegno delle politiche agricole.

