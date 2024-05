Va a rilento la discussione sul piano casa

Il piano casa approvato dal consiglio regionale a marzo è stato discusso in commissione territorio a Foggia ma, prima di passare al vaglio dell’aula, richiederà ancora del tempo. Si sono svolti degli incontri con Confindustria e Ance da cui sono emerse, essenzialmente, due osservazioni. “Perché il piano abbia una valenza, si dovrebbero avere degli incentivi più sostanziosi riguardanti la demolizione e ricostruzione. Il Comune, inoltre, deve assicurare procedure chiare e compatibili con gli interessi degli imprenditori”.

Giovanni Quarato, ingegnere, è il presidente della commissione territorio che ci ragguaglia sulle reazioni locali a quanto recepito dalla Regione: “Se l’obiettivo è la rigenerazione e riqualificazione, con questi incentivi non credo che abbia molto rilievo per Foggia, una città bisognosa proprio di questo. Dobbiamo continuare nell’analisi, finora non è stato apportato alcun emendamento da parte nostra e non è detto che debba essere necessariamente approvato. A oggi manca anche il dirigente specifico al ramo, quindi per ora non se ne parla”.

Per essere operativa sui territori, l’adozione del provvedimento regionale necessita di un passaggio comunale che ancora non c’è, nonostante l’assessore Galasso, da subito, abbia attivato gli uffici per lavorare sugli elaborati di perimetrazione delle aree all’interno delle quali è possibile sviluppare le premialità. Sono stati anche ricevuti gli stakeholders e le associazioni professionali per raccogliere contributi e suggerimenti utili alla riqualificazione urbana ma, come dice Quarato, è rimasta una certa distanza su alcune questioni di fondo.

Intanto il consigliere di Azione Amati ha evidenziato ieri, in una nota, i ritardi dei comuni sul piano casa. “Non hanno giustificazioni tecniche. Si tratta di una scelta legittima, ma che non condivido, così come sottolineato dal dirigente regionale della sezione urbanistica. I Comuni hanno a disposizione un apparato normativo che non ha bisogno di null’altro per essere applicato. Sentire che il Piano casa è una priorità di secondo grado rispetto ad altri problemi, come le procedure di spesa relative ai finanziamenti del Pnrr, non mi pare rispondente alla realtà, perché l’edilizia è una leva economica prioritaria e appartiene alle funzioni prioritarie dei comuni”. Dunque ha rivolto un appello a tutti i sindaci, “affinché diano comunicazioni chiare e semplici sulla volontà di adottare o meno la delibera, che è ciò che i cittadini hanno diritto di sapere”.

Ma le richieste dei cittadini e del Comune di Foggia, sono anche altre. Per esempio sapere delle graduatorie sulle case popolari, che Quarato, anche delegato alle politiche abitative, assicura saranno pubblicate a breve, espletato l’ultimo sorteggio per i punteggi ex aequo. Si attende il bando per avere uno specifico dirigente al ramo “politiche abitative” mentre altri cittadini premono per capire se avranno il sostegno al fitto: “No- dice Quarato- la Regione attingeva da un fondo nazionale che non c’è più. Credo tuttavia che dovrebbe prevedere un capitolo per questo e distribuirlo ai vari Comuni”.

Altro tema è quello dell’Agenzia per la casa a Foggia, di cui il consigliere del M5s auspica la costituzione anche “per reperimento alloggi, manutenzione, gestione, graduatorie per emergenza abitativa e mobilità degli assegnatari”. Non c’è il piano casa approvato (o meno) dal consiglio comunale e nemmeno altro, per adesso.

Paola Lucino



Pubblicato il 16 Maggio 2024