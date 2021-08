Monterosi Foggia, pari e patta senza reti

Per la prima di campionato il Foggia del boemo ha affrontato il Monterosi Tuscia, debuttante in Lega Pro. Nel Lazio, ci sarà più in là per i rossoneri anche la trasferta contro il Latina, ma a questo primo giro, l’obiettivo era uscirne indenni e provare a vincere. Non si è visto calcio-champagne da ambo le parti, ma sono le ultime battute del calcio di agosto e le squadre, un po’ tutte sono ancora imballate, specie quella zemaniana che però aveva brillato maggiormente nel test ufficiale di Coppa contro la Paganese.

FOGGIA CORAGGIOSO, MA IL MONTEROSI NON STECCA AL BALLO DELLE DEBUTTANTI – Dopo sei minuti la squadra di Zeman pericolosa con Maselli; un minuto più tardi, ci ha provato Alexis Ferrante, ex Ternana. Il primo acuto per la squadra debuttante, allenata da mister D’Antoni, ex allievo di Zeman e giocatore ai tempi della Salernitana, è avvenuto al decimo con Caon che si è ripetuto cinque minuti più tardi sbagliando clamorosamente e sparando alto. Al ventesimo un cartellino giallo per il Monterosso per Danilo Piroli. Foggia poco pericoloso e nel finale, oltre ad un salvataggio miracoloso per i rossoneri di Sciacca a due passi dal proprio portiere, ci sono state altre due occasioni per i padroni di casa, con Franchini e Daniele Ferri Marini. Il primo tempo si è chiuso con la difesa rossonera sugli scudi soprattutto con Sciacca, migliore in campo nei 96 minuti della gara, autore di un intervento decisivo nel corso della contesa. Nella ripresa è iniziata sulla stessa falsa riga della prima frazione di gioco, con i rossoneri un poco più propositivi nei primi quindi minuti iniziali rispetto ai laziali. Il Monterosi, dall’altra parte ha osato con il contagocce e neanche la girandola di cambi, o dalla sponda rossonera gli strappi di Curcio hanno prodotto l’effetto sperato. Termina così la prima al debutto per Zeman e per la neopromossa del Monterosi Tusci, con un pari e patta senza reti.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI – In conferenza stampa al termine del pareggio, l’Ufficio Stampa del Calcio Foggia 1920 ha messo a disposizione mister Zeman che ha fatto la sua analisi: “Quando non si realizzano i gol c’è sempre qualcosa che è mancato anche se le occasioni non sono mancate. E’ difficile giocare contro le difese schierate costantemente e numericamente superiori. Il pareggio però è sempre un punto e sembra il risultato più giusto. Pensavo superassimo qualche difficoltà riscontrata oggi. Il secondo tempo ho visto dei progressi rispetto al primo. Petermann ha cercato di fare il suo purtroppo non ha trovato i palloni giusti da sfruttare. Non credo si sia assistito allo scollamento tra i reparti. Mi aspettavo un Monterosi esattamente così intraprendente solo che contro il Teramo hanno pagato due errori ed hanno perso. Loro oggi hanno sbagliato pochissimo e noi siamo stati meno bravi a sfruttarli. Abbiamo fatto troppi errori in impostazione ed è un passo indietro sul piano del risultato”. Ha preso parola anche il migliore in campo, Giacomo Sciacca che in sostanza ha dichiarato: ‘Buona gara su un campo difficile, siamo fiduciosi’. Prossimo impegno per il Foggia contro il Potenza allo ‘Zac’ mentre il Monterosi Tuscia farà tappa in Puglia contro il Bari che giocherà domani sera, proprio contro il Potenza. (Ph. CalcioFoggia 1920).

M.I.

