Scuole, nessun potenziamento in vista per il trasporto pubblico

Parole, parole, parole e promesse: non sanno sciorinare altro presidenti e assessori pugliesi, che si parli di scuola o qualunque altro argomento che tocchi da vicino vita, salute, lavoro e, più in generale, ‘modus vivendi’ dei sempre più poveri e derelitti cittadini pugliesi. “A tre settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, si brancola ancora nel buio per il coordinamento del trasporto scolastico regionale, indispensabile per il ritorno in presenza e in sicurezza a scuola. Già il 6 agosto il Governo centrale ha approvato il decreto con le nuove misure che entreranno in vigore dal 1° settembre, ma la Regione Puglia è ancora impreparata”, attacca Paolo Pagliaro, consigliere regionale pugliese di ‘La Puglia Domani’. Un silenzio, quello di Emliano e della fida assessora ai trasporti Maurodonoia, che si fa ogni giorno più pesante, con l’avvicinarsi dell’anno scolastico. Infatti, per potenziare il trasporto pubblico ed evitare assembramenti sarebbero necessari 350 autobus in più e almeno 450 autisti (stima Asstra Puglia e Basilicata), ma il piano per il potenziamento non è ancora pronto. È evidente che servono più mezzi, visto che in tempi di pre-pandemia viaggiavano sovraffollati ed ora bisognerà rispettare il limite massimo dell’80% di occupazione per garantire il rispetto delle misure anti-contagio, insieme all’uso corretto della mascherina e al distanziamento. Pagliaro calca la mano. “Chi controllerà che tutte le misure messe in campo per ora sulal carta dall’ente regionale vengano rispettate? Le indicazioni del Governo prevedono il ritorno del controllore sui mezzi e a terra. Personale che manca, e che bisognerà reclutare. Tutto questo in tre settimane. Già a dicembre scorso, prima della pausa natalizia, e poi a gennaio, nell’imminenza del rientro sui banchi, il consigliere Pagliaro aveva sollecitato un piano per il trasporto pubblico, ma tutto è rimasto a mezz’aria, “…nel limbo delle decisioni non prese, della mancata programmazione, delle incertezze”, come dice lui. Ora si torna a parlare di doppi turni scolastici, che imporrebbero l’ennesimo sacrificio a studenti e personale scolastico, già provati da quasi due anni di dad e lezioni a singhiozzo. Ed è per evitare tutto questo che agli assessori più coinvolti, da Maurodinoia a Leo fino a Lopalco, debbano sedere al tavolo per ragionare su un piano che consenta alla scuola pugliese di riprendere in piena sicurezza, ponendo fine all’angoscia delle decisioni dell’ultimo minuto (cui ha abituato il governo Emiliano da undici anni a questa parte) che hanno sfibrato alunni, insegnanti e famiglie. Eppure pochi hanno scordato i sorrisi a 32 denti di Anita Maurodinoia assessora ai trasporti della Puglia mentre comunicava ‘urbi et orbi’ lo stanziamento di 3,3 milioni di euro prelevati dal proprio Bilancio, con l’obiettivo di attivare i servizi aggiuntivi di trasporto in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, cosi come programmati nei documenti operativi predisposti dalle Prefetture. “A tal proposito, è in corso la stesura degli atti di affidamento aggiuntivi ai contratti di servizio vigenti con le imprese di trasporto esercenti i servizi di TPL regionali”, annunciava garrula la ‘lady preferenze’ non più di qualche settimana fa. E invece ora anche il consigliere di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, evidenzia la mancata informazione sui trasporti. E presenta le sue domande a Emiliano e Maurodinoia. “È mai possibile che della Scuola si debba parlare sempre a ridosso della sua apertura? E’ mai possibile che il 27 agosto, a pochi giorni dall’apertura, non ci sia ancora un’organizzazione definita su come ripartire e soprattutto sui trasporti? Ormai conviviamo con il Covid da oltre un anno e mezzo, siamo forse alla vigilia della quinta ondata, e in Puglia non abbiamo ancora un Piano Trasporti scolastico. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione urgente al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti Maurodinoia per fare il punto della situazione sul tema trasporti per gli studenti pendolari, visto che è stato dimostrato che sono proprio i trasporti l’anello debole delle lezioni in presenza ed è compito della politica garantire il diritto alla salute, ma anche quello all’istruzione che, francamente, con la DAD è decisamente a rischio”. Perrini ha chiesto in particolare se i mezzi di trasporto sono sufficienti a garantire la sicurezza degli studenti e di altri eventuali viaggiatori, ma anche se sono stati incrementati i mezzi e le corse per sopperire al diminuito numero di viaggiatori rispetto alla capienza totale. E ancora: è stato predisposto un piano straordinario di assunzioni per rispondere all’aumentato fabbisogno di corse? Le corse dedicate agli studenti sono state incrementate vista la possibilità di viaggiare con l’80 per cento della capienza? E’ stata valutata la possibilità di utilizzare mezzi in dotazione ad aziende private (NCC, autobus Gran Turismo ecc..) al fine di avere più mezzi a disposizione? Non sono le domande solo di un consigliere regionale, ma di un padre e quindi di tutti i genitori che a pochi giorni dalla riapertura della scuola non sanno ancora come, se e quando verranno garantiti i servizi di trasporto. Forse c’è chi ha deciso di vendere a quintali altri computer e ammennicoli per continuare a snaturare il senso della scuola in Puglia con le lezioni da casa…

Francesco De Martino

