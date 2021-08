Un punto d’oro e la conferma di Curcio, faro dei rossoneri

In tanti forse si aspettavano subito tre punti, calcio spettacolo ed un punteggio tennistico. Invece del girone C a parte l’incognita del risultato del posticipo serale tra Potenza e Bari, a vincere sono state soltanto in tre, Monopoli contro un Catania (con gli etnei che vivono una situazione societaria molto complessa), il Catanzaro contro la Virtus Francavilla ed il Palermo impostosi ai danni del Latina, le altre hanno pareggiato. Un campionato che si preannuncia molto equilibrato ed in quest’ottica sicuramente il punto preso dalla squadra del maestro Zeman è d’oro perché non solo il Monterosi Tuscia è una debuttante ed ha qualcosa in più rispetto alle altre sfidanti, ma anche il Campobasso ha fermato l’Avellino di Braglia, quest’ultima una delle favorite alla vittoria finale. Dal Foggia di Zeman si aspettano gol e spettacolo, ma le azioni offensive seppur a sprazzi non sono mancate, e di fatto sta che la squadra rossonera del boemo nelle prime due gare ufficiali non ha subito alcun gol. Riportiamo e ripartiamo allo stesso tempo dalle dichiarazioni di Zdenek Zeman al termine della gara contro il Monterosi Tuscia: “Quando non si fa gol c’è sempre qualcosa che manca anche se qualche occasione l’abbiamo prodotta. E’ difficile giocare contro le difese schierate – ha dichiarato il tecnico ai microfoni ufficiali, ndr – perché numericamente sono superiori, ma il pareggio è sempre un punto ed alla luce della partita è un risultato giusto. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma sbagliato cose facili. Petermann ha fatto il suo ma purtroppo non ha trovato i palloni giusti da sfruttare e non credo ci sia stato scollamento tra i reparti”. Sul piano del risultato il tecnico dei rossoneri ha concluso: “Mi aspettavo un Monterosi intraprendente e così è stato, anzi hanno sbagliato molto meno rispetto alla gara con ol Teramo. Noi abbiamo fatto un passo indietro sul piano del risultato. Abbiamo cercato di giocare nella ripresa spingendo di più, ma anche sbagliando troppo in impostazione”. Tra le note più positive comunque della gara in trasferta contro il Monterosi Tuscia, la prestazione del difensore centrale, Giacomo Sciacca il quale anche lui al termine della partita ha detto: “Di mio cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno: abbiamo giocato su un campo difficile e contro una neopromossa. Nel primo tempo hanno pressato molto bene nella ripresa penso che abbiamo fatto meglio e ci è mancato solo il gol. Sto recuperando la miglior forma ed i carichi del mister li conoscono tutti perciò ci vuole un po’ di tempo. Il mio salvataggio sul tiro di Marini? Dovevamo stare molto attenti, ma contento di aver fatto il mio. E’ mancata la brillante che arriverà con il tempo”. Ad inizio partita Zeman, tra l’altro che ha avuto come allievo il mister della squadra laziale, D’Antoni (ai tempi della Salernitana) ha ricevuto una targa di riconoscimento dal presidente del Monterosi nel segno del Fair play e della carriera del boemo. A proposito, invece, di chi potrà essere il valore aggiunto il Foggia, è il suo capitano Alessio Curcio, il quale va verso un rinnovo contrattuale ma nonostante ciò proprio domenica sera in seguito a delle voci emerse da una Testata Giornalistica del tutto infondate su un suo presunto passaggio al Modena, la società Calcio Foggia 1920 ha provveduto ad inviare alla stampa e sul proprio sito ufficiale un comunicato per smentire la voce di una cessione del proprio leader. Intanto la squadra rossonera tornerà a radunarsi e prepararsi da oggi in vista della gara contro il Potenza che si disputerà allo ‘Zaccheria’ domenica 5 settembre. (Ph. Calcio Foggia1920). (m.i.)

