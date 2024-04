Harry a Londra a maggio, prima volta da visita a re Carlo dopo diagnosi tumore

(Adnkronos) –

Il principe Harry tornerà nel Regno Unito il mese prossimo, dopo la visita di febbraio al padre, re Carlo, che ha incontrato per 45 minuti dopo la diagnosi di tumore. Come riporta Sky News il Duca di Sussex parteciperà l'8 maggio a una cerimonia in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, aperti a Londra nel 2014. Non è noto se altri Reali saranno presenti alla cerimonia o se la duchessa di Sussex o i figli della coppia saranno nel Regno Unito.



Pubblicato il 28 Aprile 2024