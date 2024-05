Torna nella chiesa di Gesù e Maria la tela seicentesca de “la sacra famiglia”

Un altro gioiello dell’arte pugliese torna alla fruizione della comunità. Si tratta della tela di grandi dimensioni che adorna la Chiesa di Gesù e Maria, nel Convento dei Frati minori di Foggia opera del pittore Benedetto Brunetti, che l’ha realizzata nel 1674, L’opera, che è stata restituita alla sua bellezza originale dopo un prezioso e lungo lavoro operato dal restauratore Leonardo Maddalena, sarà consegnata con una cerimonia che si svolgerà, alla presenza di autorità civili e religiose, martedì 14 maggio alle ore 12. Per l’occasione saranno presenti anche il Presidente Vito Primiceri e il Direttore Generale, Mauro Buscicchio, della Fondazione “Banca Popolare Pugliese – Giorgio Primiceri” che ha finanziato per intero il restauro del dipinto olio su tela che raffigura la Madonna e Sant’Anna che reggono il piccolo Gesu’ con le braccia protese verso le due figure femminili. Fanno da contorno S. Giuseppe e S. Giacomo su un sfondo di architettura classica e di un paesaggio con alberi che rimandano, secondo gli studiosi d’arte, alla pittura cinquecentesca, corretta da influenze della pittura napoletana con tendenze barocche del periodo in cui la grande tela fu dipinta dall’artista già presente, con sue opere, nel capoluogo dauno.

Si tratta di un appuntamento devozionale particolarmente atteso dalla comunità foggiana, da sempre legata alla Chiesa del Convento dei Frati minori e la Fondazione della Banca Popolare Pugliese ha aderito con convinzione alla richiesta di finanziare il restauro della tela avanzata dal padre Roberto Nesta, Guardiano e Parroco della Chiesa di Gesù e Maria, e dal prof. Saverio Russo, Presidente della Delegazione regionale del FAI di Puglia, che prosegue, con i suoi associati, nella sua meritoria opera di valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico della nostra regione.

“Si tratta di un appuntamento al quale non volevamo mancare – ha sottolineato Vito Primiceri, Presidente della Fondazione “Banca Popolare Pugliese – Giorgio Primiceri” – Sappiamo quanto la tela restaurata faccia parte della devozione popolare foggiana, oltre ad essere un dipinto di grande valore artistico. Il nostro intervento si inserisce nell’impegno preso con le comunità dei territori in cui operiamo, per conservare le espressioni culturalmente più rilevanti e legate alle tradizioni e alla storia di queste terre”.

La cerimonia della presentazione della tela restaurata alla comunità foggiana si terrà nel Convento dei Frati Minori alle ore 12, con la partecipazione della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, di autorità civili e religiose, e della comunità dei Frati Minori che, insieme ai fedeli foggiani, attendevano da tempo il ritorno della “Sacra Famiglia” restaurata in uno dei luoghi di culto più importanti della città.

“Il restauro di questa grande tela testimonia della vicinanza del nostro istituto di credito alla comunità foggiana – ha sottolineato il Direttore generale della Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio – e prosegue nel dialogo proficuo che la nostra Banca ha instaurato con quanti hanno a cuore il recupero delle espressioni più alte dell’arte di Puglia come testimonianza della storia di una regione che continua, proprio attraverso i segni della sua storia artistica, ad essere punto di riferimento culturale e turistico del Mezzogiorno d’Italia”.



Pubblicato il 11 Maggio 2024