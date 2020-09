Due stabilimenti balneari foggiani vincono gli oscar delle spiagge italiane

Sono ben quattro i lidi pugliesi a essere entrati tra i migliori stabilimenti balneari d’Italia. Anche quest’anno il concorso Best Beach, l’unica iniziativa nazionale che premia le spiagge italiane d’eccellenza, registra un ottimo piazzamento della Puglia grazie ai voti del pubblico, che nel complesso hanno superato i centomila. A dominare nella categoria “Best Beach Bar“, dove si sono iscritti gli stabilimenti balneari più all’avanguardia nel settore del food & beverage, è il Rilcado Beach di Chiatona, che ha ottenuto ben 16.470 voti. Pugliese è anche il secondo classificato, La Roca Solarium Beach di Manfredonia, con 15.092 voti. Sul terzo gradino del podio troviamo invece il Sunset Beach Club di Palmi (Reggio Calabria) con 2.688 voti. Per quanto riguarda la categoria “Best Italian Beach“, dedicata ai tradizionali stabilimenti balneari all’italiana, vince per il terzo anno consecutivo il Cala San Giovanni di Polignano a Mare con 3.206 voti. Seguono il Lido Pantarei di Torre Mileto con 1.509 voti e il Lido Montenuovo Beach di Pozzuoli con 811 voti. Nessun lido pugliese è invece entrato tra i primi classificati della categoria “Best Beach Design“, che premia gli stabilimenti d’eccellenza in termini di architettura e arredamento. Qui infatti troviamo in ordine il Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia), scelto da 12.012 voti; il Lido Sabbia d’Oro di Scanzano Jonico (Basilicata), con 6.518 voti; e i Bagni 77 di Senigallia (Marche) con 674 voti, che hanno anche ottenuto il primo premio assoluto “Best Beach” assegnato da una giuria di esperti.

