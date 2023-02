Calcio Foggia 1920, vittoria di misura nel derby contro al Fidelis Andria

Ottavo risultato per il Calcio Foggia 1920, e prima vittoria targata Mario Somma che ha ereditato la squadra ad un giorno e mezzo dalla gara contro la Fidelis Andria. Una partita vinta di fioretto per uno a zero con rete di Ogunseye, la settima stagionale. Nel post-gara ha commentato come riportato dal canale ufficiale del CalcioFoggia1920 il giocatore Ogunseye: “Nell’azione della rete ho visto il mio compagno che tirava verso di me, ho provato a metterla dentro e ci sono riuscito. Non lo so se fosse fuorigioco o meno perché guardavo solo il pallone ma se l’arbitro e i segnalinee non hanno visto nulla vuol dire che il gol è regolare. Abbiamo giocato una partita intelligente anche se la Fidelis Andria è partita molto forte nel primo tempo dove ci hanno messo in difficoltà. La squadra poi ha risposto bene nel secondo tempo rischiando molto poco. E’ stata una partita equilibrata e decisa da un episodio a nostro favore ma le partite si vincono anche così. E’ stata una settimana difficile per noi ma questo è un gruppo importante con uomini prima di giocatori, ci siamo compattati e stretti ai nostri concetti e valori. Non ragioniamo con l’io ma con il noi ed oggi si è visto. Anche nei primi mesi di gioco ho avuto occasioni per segnare però mi è mancata forse un po’ di fortuna ma il lavoro alla fine paga sempre”. La squadra rossonera tornerà in campo domenica allo “Zaccheria” alle 14.30 contro la Viterbese. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.

Condividi sui Social!