Andrea Schenetti: “Guai a sottovalutare la Fidelis Andria, vogliamo continuare a vincere”

Dopo una settimana per nulla tranquilla ieri c’è stata la terza conferenza della settimana, alla vigilia della sfida odierna contro la Fidelis Andria. Sulla carta, la quarta in classifica il Foggia contro l’ultima, ma un derby ha sempre il suo peso e quasi sempre sono partite dove i valori si azzerano e decise, ma quelle un po’ tutte dagli episodi e da chi ci ha creduto maggiormente. In conferenza stampa due giorni fa Somma, neo tecnico subentrato a Gallo che lascia da vincente, eredita una squadra con dei concetti già assimilati e che sta facendo bene e fare anche meglio sarà difficile ma dovrà provarci. Ieri, tuttavia, in conferenza stampa la società ha messo a disposizione della stampa il trequartista e non solo per la sua duttilità tattica, Andrea Schenetti, 19 presenze e due gol ed un assist che ha dichiarato come si evince anche dal sito ufficiale e canali del CalcioFoggia1920: “Abbiamo appreso le notizie del tecnico martedì, ma consapevoli che abbiamo fatto un percorso importante risalendo. L’impatto con il nuovo allenatore è stato molto positivo. Dove giocherò lo decide il mister ed io cerco di dare il mio contributo. Giocare un più avanti può esaltare le mie caratteristiche e bisogna esaltare il bene della squadra, togliamo l’io e mettere il “noi”. L’importante è continuare a vincere”. La prossima avversaria, la Fidelis Andria: “Affronteremo una squadra ultima in classifica ma tutti possono vincere contro tutti e la Viterbese ha battuto di recente il Catanzaro. Sbagliamo se pensiamo che sarà facile”. Su Schenetti, stratosferico contro il Pescara, accostato esageratamente da un giornalista a Cruijff, il giocatore ha risposto per fortuna non riprendendo accostamenti al campione olandese: “Noi come campionato siamo partiti male ma dopo le sette gare iniziali abbiamo fatto molto bene e loro stanno facendo un campionato a parte. Il mio ruolo è quello di mettermi a disposizione e sono pi un rifinitore e giocare di qualità. Abbiamo giocato con il 3-5-2 e ho cercato di dare una mano alla fase difensiva ed un giocatore di qualità deve essere importante anche nella fase di non possesso. Spero che possiamo fare qualcosa di importante insieme ai miei compagni”. Su mister Somma cosa ha detto: “Lo conosciamo da due giorni, e lo conosceremo a fondo. Ci siamo messi a disposizione. Andare a stravolgere quello che è stato non avrebbe senso ed è arrivato da due giorni ed andremo avanti con dei concetti già immagazzinati. Ci ha destato una bella impressione”. Su che ruolo predilige o ha fatto: “Mezzala, trequartista e giocato in più ruoli, dieci metri più avanti o dietro lo decide il mister ed ogni posizione ti richiede un tipo di lavoro”. Ai tifosi, una battuta di Schenetti per rassicurare: “Non entro nel merito di chi prende le decisioni, ma dico loro che sono molto importanti e di qui alla fine ci potranno dare una grande mano”. Il Calcio Foggia scenderà in campo al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria alle ore 17.30. (Ph. Calcio Foggia1920).

M.I.

