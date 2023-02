Emiliano: ” Ora è importante rimanere uniti, no a strane idee”

“La cosa più importante ora è rimanere uniti, non farsi prendere da strane idee e continuare a lavorare insieme come hanno fatto durante questo periodo delle primarie”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commentando la vittoria di ieri di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico.

“E’ stata una giornata intensa. Mi chiedo – ha aggiunto – quante forze politiche siano in grado non solo di organizzare le primarie ma di viverle con questa consapevolezza politica, e con questa partecipazione. Erano due candidati eccellenti: non a caso uno era il presidente della Regione Emilia Romagna e l’altro era il suo vice, due persone che si erano già scelte tra di loro ma che hanno interpretato con originalità il ruolo. Sono stati corretti e leali, dando speranza a questo Paese in questo momento difficile”. “Alla fine come ha ammesso Bonaccini, Elly Schlein – ha affermato Emiliano – è stata capace di dare una sensazione di innovazione e cambiamento che le ha consentito di vincere le primarie”.

Rispondendo, poi, ad una domanda dei giornalisti sulle amministrative della prossima primavera, Emiliano ha dichiarato che il “Pd deve allargarsi. Era diventato un posto dove se uno entrava per fare una tessera lo mandavano via. Adesso – ha concluso – mi auguro che il timore di ‘scalate’ nel partito sia sostituito dalla volontà di aggregare il più possibile”.

