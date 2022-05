Zdenek Zeman: “Vogliamo il passaggio del turno”

Il Calcio Foggia si appresta domani ad affrontare nel proprio fortino lo ‘Zaccheria’ la compagine corallina guidata da mister Bruno Caneo, il quale èerò è squalificato e siederà in panca il suo secondo. Il Calcio Foggia ha la possibilità di andare avanti quanto la Turris, ma dalla sua ha il pubblico ed i concetti del boemo che oramai sono stati ben assimilati dai suoi ragazzi e quasi per tutto il campionato hanno divertito con un calcio ricco di gol ed occasioni da rete, molte volte cadendo anche inaspettatamente, ma fa parte del percorso di crescita di una squadra molto giovane, Il boemo ai microfoni ufficiali questa mattina dalla sala stampa dello ‘Zac’ alla vigilia della gara contro la Turris che si disputerà alle 17.30 ha detto: “La squadra è allegra e speriamo che lo sia anche dopo la partita. Sanno che si giocano tanto contro un avversario difficile ma dobbiamo fare il nostro gioco. All’andata abbiamo fatto bene giocando più di loro ma hanno segnato loro mentre noi abbiamo sbagliato. Al ritorno abbiamo sofferto di più perché abbiamo attaccato troppo con i terzini che non difendevano. Speriamo di aver capito questi errori”. Di fronte ci sarà una squadra molto propositiva e con individualità di rilievo e Zeman ha detto: “Dobbiamo stare attenti ai loro attaccanti che hanno fatto tanti gol e dietro bisogna stare attenti. Anche al centrocampo ci sarà battaglia e speriamo di vincerla”. Di Pasquale e Ferrante ci saranno e quasi sicuramente partiranno titolari, almeno la punta e miglior marcatore dei Satanelli. Mancherà invece la Curva Nord a causa della squalifica inferta post –fattaccio contro l’ex Foggia, Iemmello in Foggia-Catanzaro. Ultimi consigli di Zeman ai suoi: “Ai miei dico di non mollare perché siamo arrivati per merito nostro nei playoff e grazie alla loro applicazione. Non abbiamo fatto di più del girone di andata ma i nuovi si sono inseriti bene e hanno continuato a fare bene. Conosciamo di più il nostro stadio perché ci alleniamo quindi abbiamo più riferimenti in campo e spero anche che con l’aiuto dei tifosi riusciamo a fare bene. Meriterebbero tutti e sette gli attaccanti di giocare in questo momento ma giocheranno solo in tre dall’inizio poi vedremo come si metterà la partita. Il portiere se giocano con i piedi bisogna vedere come e perché giocano ma deve impostare il gioco. I miei portieri stanno tutti e tre bene e mi dispiace che uno di loro non ci sarà in panchina. Sui playoff è lo stesso principio della coppa Italia. Abbiamo la voglia di andare avanti e speriamo di farlo”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

