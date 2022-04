Smaltimento illecito di rifiuti, 15 indagati. Sequestrata una discarica e 28 mezzi

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia e della Sezione di PG Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Foggia, hanno dato esecuzione, nei comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico, ad una misura cautelare reale disposta dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti 15 persone, gravemente indiziate di aver realizzato a vario titolo e in concorso tra loro, un attività volta alla raccolta, trasporto, recupero, messa in riserva e gestione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizioni e costruzioni, in mancanzadelle prescritte autorizzazioni.I rifiuti erano affidati per lo smaltimento a un imprenditore sangiovannese. gestore di due distinte aree di smaltimento illecito di rifiuti ubicate entrambe nel comune di San Giovanni Rotondo. Il provvedimento consegue a una complessa e minuziosa attività d’indagine, scaturita da una segnalazione, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, che ha visto impegnati militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia e della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo, anche mediante ausili tecnici tra gennaio e aprile.Le indagini hanno consentito di acquisire elementi indiziari a carico di 10 ditte, tutte della zona, che avrebbero consegnato rifiuti da demolizione e costruzione, all’Imprenditore di San Giovanni Rotondo, indagato, titolare di un’azienda non autorizzata alla gestione di rifiuti. Quest’ultimo, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe smaltito detti rifiuti, in totale spregio della normativa ambientale, in un sito di circa 8000 mq, all’interno di una vecchia cava abbandonata in San Giovanni Rotondo. Il tutto tramite l’utilizzo di autocarri e macchine operatrici privi di autorizzazione al trasporto rifiuto e/o emissione di formulario identificativo. Complessivamente sono stati rilevati 450 conferimenti e smaltiti illecitamente circa 1500 mc di rifiuti. Giova evidenziare come gli indagati non possano essere considerati colpevoli fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.

