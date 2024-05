Nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata del vetro

Una nuova campagna di sensibilizzazione e l’arrivo di 180 campane per la raccolta del vetro. Sono le novità illustrate nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo di Città alla quale hanno partecipato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la neopresidente di AMIU Puglia Antonella Lomoro, il presidente del CoReVe Gianni Scotti, gli assessori Lucia Aprile e Davide Emanuele, il direttore di AMIU Puglia Antonello Antonicelli, il rappresentante di Officine Sostenibili Massimo Santucci, la responsabile comunicazione del CoReVe Elena Ferrari

La sinergia tra CoReVe, Anci, Comune di Foggia e Amiu Puglia spa doterà la città di nuove campane per il conferimento del vetro, casse scarrabili per lo svuotamento delle stesse campane oltre alla fornitura di 1.050 contenitori carrellati per l’avvio delle raccolte domiciliari del vetro presso le utenze non domestiche, insieme a una campagna di sensibilizzazione dedicata che riserverà grande attenzione al territorio.

Una novità assoluta, quest’ultima, in quanto si avvarrà del sostegno della Diocesi Foggia-Bovino. La campagna, infatti, vedrà il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso una serie di giornate-evento nelle parrocchie e in altri contesti della città, con attività di animazione territoriale, allestimento desk e area giochi a tema, presenza di influencer, distribuzione di gadget e materiali informativi.

Sull’intero territorio di Foggia saranno installate 180 nuove campane per la raccolta del vetro, che si integreranno con quelle già presenti, portando a circa 370 il numero totale di contenitori in città.

Grazie a un QR-code sarà possibile verificare l’esatto posizionamento di ciascuna campana, che renderà più semplice l’individuazione e, di conseguenza, l’utilizzo.

“L’impegno di questa Amministrazione sulla raccolta differenziata si concretizza attraverso azioni mirate e puntuali” dichiarano congiuntamente la sindaca Maria Aida Episcopo e gli assessori Lucia Aprile (Ambiente) e Davide Emanuele (Aziende partecipate). “La nuova campagna di comunicazione, il coinvolgimento delle parrocchie nelle attività di sensibilizzazione e, soprattutto, l’arrivo di 180 nuove campane per la raccolta del vetro – proseguono – sono atti tangibili che vanno nella direzione più giusta per raggiungere l’obiettivo di portare la percentuale di differenziata a livelli soddisfacenti. La sinergia operativa tra l’Amministrazione comunale, CoReVe e Amiu Puglia spa ci permette di attivare strategie operative e di sensibilizzazione che daranno risultati sempre più proficui”.



