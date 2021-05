Volontariato a valenza riparativa e Lavoro di Pubblica Utilità

Si è concluso, nei giorni scorsi, il percorso formativo a tappe destinato alle operatrici di segreteria e degli sportelli del CSV Foggia, nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto, nello scorso mese di gennaio, con l’ULEPE Foggia (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna).

A partire dal mese di giugno 2021, per rispondere ai bisogni dell’utenza dell’ULEPE che, a causa di fattori legati all’emergenza sanitaria o a motivazioni personali, ha difficoltà nel raggiungere la sede centrale di Foggia, gli sportelli territoriali del CSV metteranno a disposizione le proprie sedi di Troia, Manfredonia, San Nicandro Garganico e San Severo e forniranno il necessario supporto logistico, finalizzato a favorire colloqui a distanza tra affidati e funzionari di servizio sociale.

Il supporto logistico consisterà nella messa a disposizione temporanea, per il periodo del colloquio, di ausili informatici e di uno spazio che consenta il rispetto della privacy e della normativa anticovid. Inoltre, gli sportelli territoriali del CSV Foggia – come già accade per la sede centrale – forniranno informazioni ed eventuale modulistica elaborata dall’ULEPE e disponibile in sede, agli enti del Terzo Settore interessati a sottoscrivere convenzioni con lo stesso ufficio o con il Tribunale di Foggia.

Non solo. L’accordo prevede anche una campagna di promozione dell’attività di volontariato a valenza riparativa e del Lavoro di Pubblica Utilità.

“Purtroppo – sottolineano dal CSV Foggia – spesso le associazioni rinunciano ad attivare percorsi virtuosi con persone entrate in conflitto con la legge a causa della mancanza di risorse da destinare alla copertura assicurativa. Per questo motivo, l’accordo sottoscritto con l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna prevede il nostro impegno a stanziare un fondo finalizzato a sostenere sia l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi sia la copertura assicurativa INAIL – laddove non fosse possibile attingere all’apposito fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – in relazione agli imputati ammessi alla prova o condannati. I costi saranno sostenuti, a fronte di una richiesta di rimborso spese da parte dell’ETS, previo confronto e verifica con l’ULEPE da parte del CSV Foggia. Il fondo sarà attivo fino ad esaurimento risorse”.

