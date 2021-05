“Non siamo troppo soddisfatti, non si fa pubblicità alla Puglia”

“Non siamo troppo soddisfatti”: Gino Notarangelo, titolare a Vieste del famoso e splendido resort Gattarella e Presidente Federalberghi di Foggia, è scontento. Lo dichiara in questa intervista che ci ha rilasciato.

Da Conte a Draghi. Che cosa pensano gli albergatori?

” Intanto penso alla realtà pugliese dove l’ assessore è assente e Puglia Promozione commissariata. Insomma, non si fa niente e i fondi arrivano col contagocce. Aggiungo che rispetto ad altre regioni non si fa pubblicità alla Puglia. E poi i voli, roba da impazzire”.

Coè?

” Detto che Foggia avrebbe diritto ad un aeroporto funzionante, mi domando, siamo diventati scemi? Festeggiamo con clamore voli da Bari per Ibiza o isole greche. Ma siamo sicuri che serviranno a qualche cosa per il turismo interno o saranno veicolo per trasportare i nostri fuori e nessuno qui?. Permettiamo ai nostri giovani di espatriare e magari tornare con il Covid, come accaduto la scorsa estate. Invece di favorire l’ uscita dobbiamo incoraggiare l’ entrata”.

Veniamo agli aiuti o ristori..

” Cambia un governo, Conte e ne arriva un altro Draghi, però tutto resta come prima o peggio. Non siamo soddisfatti . Ci è toccato pagare il canone Rai senza avere clienti, o la tari che andrebbe sospesa o ridotta. Noi non vogliamo regali o elemosine, siamo imprenditori che amano soltanto il lavoro. Invochiamo accesso garantito al credito a venti anni”.

Come vanno le cose nel foggiano?

” Nella zona garganica del mare tutto sommato i danni sono stati limitati dopo un’ estate, quella passata, nella quale a luglio e agosto l’ abbiamo sfangata. I problemi seri sono a San Giovanni Rotondo con il crollo delle presenze nel turismo religioso in crisi, e Foggia. Infatti a Foggia a causa della mancata presenza del turismo da lavoro per lo smart working negli hotel non è venuta molta gente”.

Bruno Volpe

