Vaccino anti influenzale per 2,2 milioni di pugliesi

Una vaccinazione anti influenzale di massa che coinvolga almeno 2,2 milioni di pugliesi: è questa la strategia su cui la Regione Puglia starebbe puntando per affrontare al meglio l’eventuale seconda ondata di contagi da Coronavirus. Lo riferiscono fonti sanitarie. Il vaccino anti influenzale non è ‘l’antidoto’ per il Covid-19 ma con un’ampia platea di persone protette dai virus influenzali ‘stagionali’ si potrà raggiungere un doppio obiettivo: evitare i ricoveri provocati dalla normale influenza e impedire che, inizialmente, i pazienti possano scambiare i sintomi da contagio da Coronavirus con quelli dell’influenza.

Mediamente, ogni anno, in Puglia vengono vaccinate circa 600-700mila persone, e solitamente la somministrazione inizia nelle prime settimane di novembre. Quest’anno, invece, l’obiettivo è vaccinare 2,2 milioni di persone, tra cui anziani e categorie a rischio come i malati cronici, ma anche tutti coloro che sono a contatto con il pubblico nel loro lavoro, oltre al personale sanitario. La campagna di vaccinazione sarà anche anticipata e probabilmente partirà tra fine settembre e gli inizi di ottobre, considerando che la seconda ondata di contagi di Coronavirus viene ipotizzata tra ottobre e novembre.

Condividi sui Social!