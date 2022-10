“Tempi lunghi per l’attivazione del numero unico del 112”

Non è ancora possibile stabilire quando il numero unico 112 sarà attivo in Puglia con le sue tre centrali operative. E’ quanto emerso dall’audizione in commissione Bilancio del dirigente della sezione Protezione Civile, Nicola Lopane. E’ ancora necessario adeguare gli edifici che dovranno ospitare le tre centrali uniche operative dislocate a Modugno, nel Barese, nella sede regionale della Protezione Civile, a Foggia all’interno dell’aera aeroportuale del Gino Lisa e a Campi Salentina, nel Leccese. Per i lavori di adeguamento strutturali e di impiantistica è stata impegnata una somma di 3,7 milioni di euro, di cui sono stati liquidati 2,8 milioni di euro. Ulteriori 800 mila euro, invece, sono stati necessari per dare seguito ai lavori extra di adeguamento sismico. E’ emerso che non sono state ancora attivate le linee, ma sono state predisposte, mentre il personale addetto non ä stato ancora assunto. “Sino al dicembre 2021 si diceva che era tutto pronto, addossando i ritardi alla selezione del personale e invece non era vero nulla. Ad oggi, nonostante diversi impegni e proclami, non si può ancora dare una data di attivazione del servizio. Ad ogni verifica di dettaglio emergono sempre più problemi che soluzioni. Terremo alto il monitoraggio”, commenta il presidente della commissione, Fabiano Amati.

