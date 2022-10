Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano candida 12 progetti

“Abbiamo candidato ben 12 progetti per investimenti volti a rendere più efficiente e sostenibile l’utilizzo delle risorse idriche e a mitigare l’emergenza siccità, da finanziare nell’ambito del Cis Acqua – Contratto Istituzionale di Sviluppo Acqua bene comune. Un passo importante contro il cambiamento climatico e per lo sviluppo socio economico del Gargano”. Questo il commento che con orgoglio il Presidente Michele Palmieri ed il vicepresidente Michele Tabacco stanno diffondendo in questi giorni. Una proposta molto importante di oltre 81 milioni di euro, resa possibile dal coinvolgimento dell’intera struttura tecnica dell’ente, agraria e forestale, che per diversi mesi si è impegnata nella progettazione (in molti casi si tratta di progetti definitivi) di interventi finalizzati ad implementare il sistema irriguo (anche con riutilizzo di acque reflue e piccoli invasi), ad ampliare la rete di acquedotti rurali nelle aree interne, a ripristinare la funzionalità di antiche “piscine” ad uso zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, e a ripristinare e monitorare le preziose sorgenti garganiche. Il tutto con l’obbiettivo di un uso sempre più sostenibile della risorsa acqua.“Un’occasione preziosa per tracciare un percorso di collaborazione comune con i sindaci del territorio che ci permetta di recuperare tutti i fondi necessari per dare valore aggiunto all’Agricoltura, alla Zootecnica ed al Turismo nelle aree interne, con ricadute positive in termini di tutela della risorsa idrica e di servizi alle nostre imprese. In tal senso la strategia complessiva di sviluppo la stiamo inserendo nel nuovo Piano di Bonifica” conclude il Presidente Palmieri.

