Riparte la ‘Scuola in Ospedale’ nei reparti di Neuro-Psichiatria Infantile e Chirurgia Pediatrica

E’ ripartita la “Scuola in Ospedale”(sezione della Scuola Primaria San Giovanni Bosco) nei reparti di Neuro-Psichiatria Infantile ediChirurgia Pediatricaper tutti i bambini che avranno la possibilità di frequentare la scuola durante il periodo di ospedalizzazione presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Dopo la pausa a seguito della pandemia da Covid-19, finalmente i piccoli pazienti possono riprendere la consueta attività scolastica durante il ricovero ospedaliero.I bambini saranno accompagnati dalle docenti che li seguiranno nelle attività didattiche, utilizzando percorsi laboratoriali e metodologie innovative per rendere piacevole ed accattivante il loro soggiorno e restituire loro una “diversa” normalità.Il superamento della DaD anche in Ospedale rappresenta un servizio essenziale per il Policlinico Riuniti di Foggia di Foggia ed è sicuramente un grosso passo avanti per l’offerta formativa, considerando la delicatezza del momento e soprattutto le diverse problematiche presentate dai bambini.La Direzione Strategica del Policlinico Riuniti augura un meraviglioso anno scolastico a tutti i bambini e alle docenti che da anni accompagnano i piccoli pazienti in questo percorso così delicato quanto importante.

Condividi sui Social!