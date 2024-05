Evacuazione del 2 giugno, pronto il questionario per i residenti con difficoltà di trasporto

La popolazione abitante nella zona di sicurezza (c.d. zona rossa) potrà ritirare o scaricare un apposito questionario che dovrà essere compilato solo ed esclusivamente in caso di necessità di trasporto durante le attività di evacuazione. Il questionario è scaricabile collegandosi all’apposita sezione del sito del Comune di Foggia o al link https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2024/05/16/ordigno/, anche in formato editabile. In alternativa, potrà essere ritirato a mano nei punti informativi opportunamente istituiti (uffici o gazebo) oggi dalle ore 9 alle ore 19 nelle seguenti aree:

Palazzo di Città; Pronao Villa Comunale; Comando Polizia Locale; Distaccamento Polizia Locale presso il Nodo Intermodale. Il questionario dovrà essere compilato e restituito necessariamente:

presso i sopra indicati punti entro il 27 e 28 maggio 2024 dalle ore 9 alle 19 a mezzo e-mail all’indirizzo emergenzaordignobellico@comune.foggia.it entro e non oltre il 28 maggio precisando nell’oggetto: Questionario. Per qualsiasi dubbio, esigenza o chiarimento sarà possibile contattare il numero 0881/786750 (lunedì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o inviare una mail all’indirizzo emergenzaordignobellico@comune.foggia.it.

Tutti i successivi aggiornamenti ufficiali saranno consultabili sui canali istituzionali del Comune di Foggia accedendo alla sezione dedicata del sito internet (https://www.comune.foggia.it) e sulla pagina Facebook del Comune. Al questionario è allegata la planimetria dell’area soggetta ad evacuazione con l’indicazione dei punti di raccolta presso i quali chi ne avesse necessità potrà presentarsi per il servizio navetta verso le aree di attesa in corso di definizione e verrà ricondotto al termine dell’emergenza.

I Punti di Raccolta, meglio descritti nella planimetria allegata al questionario, saranno ubicati in:

Piazza V. Veneto; Piazza U. Giordano; Largo Vicolo Barbuto; Area Verde Via S. Alfonso M. de Liguori / Via S. Antonio.



Pubblicato il 23 Maggio 2024