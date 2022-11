Omicidio a Foggia:17enne confessa, ‘voleva rubassi per lui’

Il 17enne che ieri sera si è presentato spontaneamente in questura dopo avere ucciso con cinque colpi di pistola il 21enne Nicola Di Rienzo a Foggia ha ammesso di avere sparato spiegando così il motivo del suo gesto:

“Voleva che io rubassi per lui altrimenti gli avrei dovuto dare 500 euro al mese”. E’ questo che il 17enne ha detto dopo un ora e mezza di interrogatorio alla pm Gianna Maria Nanna. Secondo quanto ricostruito dallo stesso 17enne, incensurato, ieri pomeriggio ha accettato di incontrare Nicola Di Rienzo, con precedenti per furto, dopo ripetuti rifiuti. Il 17enne temeva che Di Rienzo lo accoltellasse e per questo si è presentato all’appuntamento armato con una pistola che – a suo dire – avrebbe trovato in una campagna qualche settimana fa. I toni durante l’incontro si sarebbero accesi e a quel punto il 17enne – come da lui stesso ricostruito – gli avrebbe mostrato la pistola solo per intimorirlo. Di Rienzo, però, avrebbe tentato di sottrargliela. Ne è nato un inseguimento per un centinaio di metri durante il quale il 17enne ha esploso i colpi di pistola ferendo a morte il 21enne.

