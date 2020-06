Ok alle spiagge libere, revocata l’ordinanza di divieto all’accesso

La commissione straordinaria ha emesso l’ordinanza (la numero 13) che “revoca, con decorrenza dal 10 giugno” l’ordinanza precedente con la quale era stato interdetto l’accesso alle spiagge libere del comune di Mattinata. Il Comune ha disposto “l’apposizione, sulle spiagge libere di Mattinata, di cartellonistica contenente le indicazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 nonché la dicitura ‘Attenzione balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio“. La decisione precedente era stata presa in quanto non c’erano le condizioni per attivare un servizio di assistenza e salvataggio sulle spiagge libere esistenti sul territorio comunale. Pertanto, la cartellonistica contenente le indicazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus dovrà contenere la dicitura indicata.

Condividi sui Social!