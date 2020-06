“Il medico dei pazzi” su Pop Tv

Stasera alle 21 su Pop Tv, visibile dal sito www.poptelevision.it e dalle app gratuite per ios e android, per la rassegna “Teatro in IP”, diretta artisticamente da Anna Maria Carella, sarà proposto “Il medico dei pazzi”, famosa farsa scritta da Eduardo Scarpetta, portata in scena dalla compagnia teatrale “La Farsa”. La rappresentazione segue l’originale commedia brillante, a tratti esilarante, frequentata da personaggi estroversi e stravaganti tra cui il personaggio protagonista “Ciccillo” nipote di zio Felice a cui piace vivere “la bella vita” e spendere i soldi che riesce a spillare al povero “zio Felice”. Quest’ultimo crede che il nipote si sia già laureato medico psichiatra e, imbrogliato dal nipote, arriva a credere che i clienti della “Pensione Stella” dove alloggia il nipote siano dei pazzi, pazienti che teneva in cura. Da questo equivoco nascono un susseguirsi di situazioni grottesche e divertenti. Scarpetta in questa rappresentazione affonda le radici nei classici della commedia latina attingendo le caratteristiche fondamentali. La farsa scarpetttiana, resa celebre anche dal film di Totò del 1954, è portata in scena dalla compagnia “La Farsa” che fa parte dell’associazione culturale e di promozione sociale “Le Opere dell’Opera” la cui sede è all’Opera San Michele di Foggia. L’impegno di questa organizzazione è notevole e concentrato su progetti educativi per i giovani, con una attenzione particolare per quelli a rischio. Svolgono varie attività sfruttando strumenti di comunicazione come teatro, canto, musica e avvalendosi anche di tecniche di teatro sociale, cerca di coinvolgere e valorizzare i ragazzi che avvicina.Per “Il medico dei pazzi”, diretto da Roberto Ruggiero, sul palcoscenico si alternano, Antonio Pio Ruggiero, Fabiola Ruggiero, Angelo Ruggiero, Loredana Mele, Alessia di Corcia, Davide di Corcia, Rosanna Rabaglietti, Lello Sisbarra, Luigi Papa, Paola Grassotti, Carlo Giuseppe Monaco, Paolo Maietti, Maria Petrillo, Fiammetta Papa e Matteo L’Altrelli “Il medico dei pazzi” si terrà all’interno della rassegna “Teatro in IP”, realizzata da Pop Tv e FITA Puglia, il cui fine è quello di mantenere vivo l’amore per il teatro in un periodo di difficoltà e di ripresa, che inevitabilmente stenterà ad esserci nel prossimo periodo estivo, a seguito del blocco totale nella seconda parte della stagione 2019/2020.

