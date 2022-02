“Nel calcio gli episodi fanno la differenza, spero Ferrante si sia risparmiato per sabato”

Nessuno pensava che andare a Torre del Greco contro una Turris che era reduce da cinque sconfitte di fila potesse essere una passeggiata, d’altronde l’imprevedibilità di questo campionato ha visto le Aquile calabresi del Catanzaro fermarsi a Potenza dopo sei vittorie consecutive e rischiare anche la sconfitta. Tutti possono vincere o perdere contro tutti, e quando non si riesce bisogna strappare il punto, cosa che il Foggia di Zeman in questo campionato ha anche fatto per ben undici volte, dopo l’Avellino è infatti la squadra che ha conseguito maggior numero di pareggi. Poi ovviamente magari a seconda di come la si vede resta il rimpianto che quella gara si sarebbe potuta vincere, ma sono sempre punti che alla fine dei conti potranno tornare utile. Nella gara di martedì sera, l’ennesima di febbraio ogni due/ tre giorni, Garofalo aveva anche riportato i Satanelli in parità al ventiseiesimo, ma dal 43esimo in pi, complice alcuni episodi dubbi è affondata sotto i colpi di una Turris, forse ritrovata e spinta dal pubblico amico che non vedeva una vittoria dal 30 gennaio contro la Vibonese. Nella ripresa a venti minuti o meno dalla fine della gara ci ha pensato anche Vito Leonetti a firmare il 3 a 1. Zeman si è lamentato nel post-gara di un gol probabilmente regolare annullato ai rossoneri, ma tutto ciò a dimostrazione di un livello arbitrale spesso sotto tono e che danneggia le squadre spesso ospiti, specie se non si ha polso si rischia di falsare i risultati del campo. Poi ci sta ovviamente la buona fede e nessuno lo mette in dubbio, però nella giornata di martedì anche su altri campi si è assistiti ad uno scempio, figlio anche della decisione imbarazzante di far giocare sei gare in 28 giorni, anche perché tanto chi prende determinate scelte non scende in campo, viaggia o lavora fino a tarda notte come nel caso di martedì sera che le squadre hanno giocato l’ultima gara della giornata alle ore 21.00 in contemporanea tra l’altro con la Champions e la Juventus, scelta peraltro folle se oramai comandano i diritti e la piattaforma che trasmette le partite della C in esclusiva. Pertanto un Zeman, maestro anche non mandarle a dire, come riportato dai microfoni ufficiali di CalcioFoggia1920ha detto la sua: “Non è andato bene il risultato, abbiamo cercato di giocare per vincere la partita purtroppo secondo me i primi due gol loro sono iniziati da falli e abbiamo cercato di recuperare e penso che il nostro gol era buono ma è stato annullato per fuorigioco. Abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo attaccato troppo piatti e perso palla per permettere a loro il terzo gol. Si sapeva che la Turris giocava un buon calcio e con il contropiede ci avrebbe potuto mettere in difficoltà. Nel secondo tempo c’è stata troppa confusione ed eravamo troppo piatti perdendo spesso la palla. La linea difensiva alta nel primo tempo è andata abbastanza bene ma i tempi possono ancora migliorare. Dobbiamo cercare di fare triangoli sul campo. Ferrante non l’ho visto in partita, non si muoveva come doveva speriamo che si è risparmiato per sabato. La differenza l’hanno fatta i due falli sui due gol loro e il gol annullato a noi. Questo fa la differenza nel calcio e nei risultati”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

