“Nel Bosco addormentato” con la Bottega degli Apocrifi

Proseguono con successo gli appuntamenti de La Scena dei Ragazzi a Torremaggiore, promossa dalla Amministrazione Comunale di Torremaggiore in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Ultimo appuntamento l’8 agosto in Villa Comunale. Da non perdere “Nel Bosco addormentato” della Bottega degli Apocrifi. La fata Bianca, la più bella, sola e potente fata del regno appare nel sogno della Regina e le promette che avrà la figlia che tanto desidera e che lei sarà la sua madrina. Cosa succede quando un sogno si avvera? Nel castello la fata Brutta, chiacchierona e smemorata, e la fata Muta, che ha una classe che manda in bestia la sua sgraziata collega, preparano il corredino e i festeggiamenti. La due fate madrine custodiscono la principessa dentro al castello e il giorno del suo sedicesimo compleanno, quando il destino arriva puntuale all’appuntamento, la principessa non lo riconosce. Si punge e cade in un sonno profondo. Tutti si addormentano insieme a lei, tranne la Fata Bianca che resta di fianco alla principessa a regalarle i sogni più belli, sogni che le sembrino più vivi della realtà, sogni che le facciano dimenticare di svegliarsi. La luna, che non dorme mai, conta cento anni e vede arrivare tanti principi invano. Finché da una terra lontana arriva un uomo nero come la notte, che per l’emozione non riesce a stare fermo e zitto. Non sappiamo se fosse un principe prima, di sicuro lo diventa quando la principessa si sveglia e corrisponde il suo amore.Drammaturgia Stefania Marrone, Cosimo Severo, con Livia Gionfrida; Fabio Trimigno; Mamadou Diakite/ Bakary Diaby / Kingsley Ngadiuba, Filomena Ferri/ Rosalba Mondelli; Luca Pompilio musiche Fabio Trimigno, scene e costumi Iole Cilento, Porziana Catalano, realizzazione costumi Anna Severo, disegno luci Giuseppe De Luca datore luci Luca Pompilio, spazio sonoro Carlo Giordano

Condividi sui Social!