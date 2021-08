Matinée musicale nel bosco domenica 8 agosto ad Orsara di Puglia, per il nuovo appuntamento del Festival dei Monti Dauni, che ormai da diciannove edizioni si occupa di valorizzare il territorio della Capitanata, attraverso la musica e le eccellenze artistiche.“Donne in musica” è il titolo del prossimo concerto organizzato dal Festival in collaborazione con il Comune di Orsara di Puglia, che avrà luogo alle ore 12 presso il naturale scenario dello splendido Bosco dell’Acquara, luogo di elezione del turismo lento e green.L’escursione, organizzata da Ortovolante, si svolgerà in compagnia di Francesco De Pasquale, guida ambientale che accompagnerà i visitatori lungo il sentiero, facendo scoprire il patrimonio verde immerso nel territorio di Orsara. Si tratta di una camminata con difficolta bassa, con partenza alle ore 9 dal vivaio forestale dell’Acquara, adatta anche ai bambini, che prevede un percorso di circa 4 km tra andata e ritorno.Al termine dell’escursione, poi, intorno a mezzogiorno, tra alberi secolari e melodie senza tempo, sarà il Duo Mamas della amatissima Mara De Mutiis e di Silvano Mastromatteo alle tastiere a raccontare in musica il mondo delle donne, attraverso indimenticabili melodie: La Donna Cannone, Donna Tutto Si Fa Per Te sono alcuni dei titoli interpretati dal Duo.Dopo le meravigliose serate dedicate al fado di Lisa Manosperti e al jazz di Gianna Montecalvo, ancora una voce femminile protagonista musicale del Festival, quest’anno in gran parte dedicato al tema delle donne.La XIX edizione della kermesse si svolge con il patrocinio dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.Prossimi appuntamenti prima di Ferragosto martedì 10 agosto, sempre ad Orsara presso il Palazzo baronale, con il tango e mercoledì 11 agosto a Deliceto con Antonio Carretta 5tet.

