MotoGp Jerez, Bagnaia trionfa davanti a Marquez: Martin k.o.

(Adnkronos) –

Pecco Bagnaia trionfa nella MotoGp del Gp di Spagna, sul tracciato di Jerez. Il campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, si impone precedendo la Ducati Gresini dello spagnolo Marc Marquez, scattato dalla pole position. Bagnaia, settimo nelle qualifiche, compie un capolavoro nella gara iberica, centra la ventesima vittoria della carriera e sfrutta l'harakiri di Jorge Martin per ridurre il gap del leader iridato. Lo spagnolo della Pramac cade mentre comanda la gara davanti a Bagnaia e si ritira: continua a guidare la classifica iridata con 92 punti e ora ha 17 lunghezze di vantaggio su Bagnaia, secondo con 75. A Jerez, terzo posto per Marco Bezzecchi (Ducati Vr46 Racing), protagonista di un ottimo weekend. Seguono Alex Marquez, Enea Bastianini, Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Pedro Acosta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Aprile 2024