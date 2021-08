Il Foggia spazza via la formazione del Ticino

Il Foggia continua divertire e proporre un calcio propositivo così come era nelle aspettative anche se è calcio d’estate che conta pari allo zero. Ma il Calcio Foggia 1920 targato Zeman ha battuto 4-2 la formazione locale del R.C. Ticino facendo vedere concetti a memoria dei Satanelli e la strada migliore per poter sorprendere nel prossimo campionato e migliorare la nona posizione finale dello scorso campionato. L’undici di partenza scelto da mister Zeman ha vistoi seguenti protagonisti: Alastra; Martino, Petermann, Nicoletti, Di Jenno; Rocca, Gallo, Garofalo; Curcio, Vigolo, Merola. Il modulo, ovviamente, è il 4-3-3, un must. I pugliesi sono partiti arrembanti ed il primo sussulto in rete è giunto al 25′ grazie ad una bella azione nata a centrocampo con Gallo che ha servito Merkaj, abile a capitalizzare con un tiro forte e deciso. Il pareggio del Ticino è arrivato a causa di una disattenzione difensiva di Alastra, la difesa rossonera con un passaggio alto ha indotto all’errore il portiere ex Palermo. La prima frazione di gioco si è conclusa con l’1-1.Alla ripresa Zeman ha effettuato i primi cambi: e messo fuori Vigolo, Curcio, Di Jenno, Gallo e Alastra, dentro Ferrante, Merola, Pompa, Rizzo Pinna e Dalmasso. Al 60′ la formazione locale è passata a sorpresa in vantaggio con un colpo di testa, è avvenuta la rete, del sorpasso nata da un’uscita sbagliata del portiere argentino Dalmasso. Il Foggia ha acciuffato intanto il 2-2 grazie al duetto Merola-Rizzo Pinna, è proprio l’ex talento dell’Atalanta che ha siglato il pareggio. A consegnare nuovamente il vantaggio ai pugliesi ci ha pensato Ferrante segnando una doppietta e fissando il risultato sul 4-2. Secondo test, seconda vittoria per i rossoneri. Da rivedere le prestazioni di Alastra e Dalmasso, bene il reparto offensivo, ma su questo non c’erano dubbi. Intanto il diesse Peppino Pavone sta per mettere a segno per la difesa il colpo Toni Markic, centrale difensivo bosniaco svincolatosi dalla Viterbese, ed oltre a lui i Satanelli vorrebbero accaparrarsi anche Riccardi, altro difensore in forza al Lecce ma nell’ultima stagione in prestito al Catanzaro. Il Foggia sta inoltre cercando un paio di centrocampisti duttili alle idee del tecnico boemo, ma sempre valutando profili giovani e con grande fame e spirito di sacrificio. (Ph. Calcio Foggia1920).

M.I.

Condividi sui Social!