Malumori ed equilibri tra le forze di maggioranza al Comune

“Cominciano a essere palpabili crepe nella maggioranza e, tranne il Pd che è granitico, c’è aria di rimpasto in giunta. Qualche assessore potrebbe perdere la propria posizione”. Sono le parole del consigliere di opposizione al Comune di Foggia Raffaele Di Mauro. In un video sui social, intravede disaccordi fra i suoi avversari ma prospetta i prossimi appuntamenti elettorali come per dire che, presi da questi impegni, nessuno si sognerebbe di aprire una crisi, neppure minima, in piena campagna elettorale da europee e amministrative. Di Mauro non specifica, anche se sollecitato, a quali vicende si riferisca. Da una prima impressione, e visti gli ultimi cambiamenti d’assetto nella maggioranza, si potrebbe desumere che, siccome ‘Tempi Nuovi’ ha perso un consigliere – Mino Di Chiara ha formato il gruppo socialista di cui è espressione- due assessori in giunta rispetto a tre consiglieri rimasti sarebbero troppi. Non solo di questo si tratterebbe. Il consigliere Antonio De Sabato, già candidato sindaco, ha strutturato come movimento politico il suo “Progetto ConCittadino”. Dai banchi dell’opposizione, e come da lui stesso dichiarato, è sempre più vicino alla maggioranza in un’ottica di dialogo e collaborazione con il cosiddetto “campo largo” vincitore delle elezioni. Si vocifera di una sua sintonia sempre più netta rispetto a “Con” (gruppo di quattro consiglieri), ma potrebbe essere un auspicio dello stesso partito emilianista vista la veste civica del “Progetto”.

Il M5s, d’altra parte, non pare gratificato dalla pletora di deleghe assegnate dalla sindaca, posto che avrebbero dovuto in qualche modo ‘risarcire’ i pentastellati con cinque consiglieri eletti. Se i maldipancia dipendano da questo mentre il Pd se ne sta, più o meno beato, non lo sappiamo. Il consiglio provinciale si insedierà il 4 aprile. Il partito di Nobiletti, arrivato secondo, ha consacrato il pentastellato Mario Dal Maso come il consigliere con più voti. Uno scacchiere complesso mentre soffia il vento della prossima campagna elettorale. I foggiani, che hanno visto da poco nascere la giunta, sarebbero quanto meno “poco interessati” se non “contrariati” da un tale repentino cambio di poltrone. Così dicono fonti della stessa maggioranza che, con tutta probabilità, attende i tempi giusti per qualche prossima mossa.

Paola Lucino



Pubblicato il 29 Marzo 2024