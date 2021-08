Vaccini:in Puglia quasi un 12enne su due ha avuto prima dose

Sono 5.103.232 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 96.7% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.278.775.Nel dettaglio, ammontano a oltre 8100 le somministrazioni eseguite nelle ultime 48 ore nei centri vaccinali della Asl Bari. Si tratta di 6.104 prime dosi e 2.003 seconde, l’80% delle quali e’ stata iniettata a soggetti tra 12 e 39 anni. La campagna vaccinale della Asl Bari in questa fase e’ particolarmente impegnata nella immunizzazione delle fasce di popolazione piu’ giovani, per cui da lunedi’ 16 agosto le persone di eta’ compresa fra i 12 e i 18 anni avranno la possibilita’ di vaccinarsi senza prenotazione, sia per la prima dose sia nel caso di anticipo della seconda, fermo restando il rispetto dei tempi minimi previsti tra la prima e la seconda dose. Sempre per la prossima settimana, in tutti gli hub e in base al calendario di aperture, e’ prevista la possibilita’ di anticipare la seconda dose anche per le fasce d’eta’ superiori, segnatamente per i cittadini tra 40 e 59 anni. Infine, tra le iniziative mirate della Asl Bari spicca la campagna dedicata agli universitari che, dopo gli studenti di Uniba e Politecnico di Bari, si allarga ulteriormente con l’adesione dell’Accademia delle Belle Arti di Bari.Sono 5.103.232 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 17.00), il 96,7% di quelle consegnate (5.278.775). La Puglia è sempre terza in Italia, dopo Lombardia e Marche, per rapporto tra le dosi somministrate e quelle disponibili.

Dal report del Ministero della Salute che aggiorna la copertura vaccinale per fasce di età, emerge che quasi un adolescente su due, il 47,56% della fascia di età 12-19 anni, ha ricevuto la prima somministrazione e poco meno della metà di questi (il 22,65%) anche la seconda.Gli over 80 pugliesi immuni, che hanno cioè ricevuto entrambe le dosi, sono quasi il 95% e ha superato il 77% la percentuale dei 50enni che hanno completato il ciclo vaccinale. Il 65% della fascia 30-39 anni ha ricevuto almeno una dose e il 55% entrambe.

Condividi sui Social!