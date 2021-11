Le sonorità contemporanee dell’Alkemia Quartet a Santa Chiara

Avete presente la formazione da camera per eccellenza, il quartetto d’archi? Ora immaginatelo emanciparsi dal grande repertorio classico e farsi contemporaneo, aprendo la propria estetica a nuovi linguaggi della musica d’autore e ai compositori contemporanei.Solo così avrete un assaggio di ciò che vi aspetta al prossimo evento di Prospettive Sonore – Orizzonti Jazz, con gli eclettici Alkemia Quartet.Giro di boa per la kermesse, giunta al suo quarto appuntamento, domenica 21 novembre, alle ore 19, presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con il concerto Unconventional Strings.Gli Alkemia Quartet (Marcello De Francesco, violino; Pantaleo Gadaleta, violino; Alfonso Mastrapasqua, viola e Giovanni Astorino, violoncello) debuttano nel 2016 con il grande Jeremy Cohen (3 nomination ai Grammy Awards e fondatore del Quartet San Francisco).La formazione è composta da musicisti pugliesi dalla carriera ricca di esperienze e collaborazioni importanti. Oltre ad aver suonato con importanti orchestre (Scala di Milano, Rai di Torino, Petruzzelli di Bari, Regio di Parma), i suoi componenti si sono esibiti in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Canada, collaborando con artisti di fama internazionale (Uto Ughi, Enrico Dindo, Caparezza, Vince Tempera, Renato Zero, Amii Stewart, Michele e Violante Placido, Piergiorgio Odifreddi, Ugo Pagliai).Nel 2018 l’Alkemia Quartet incide il disco “Sollima 4 Strings”, l’integrale delle opere per quartetto d’archi di Giovanni Sollima, edito dalla casa discografica Dynamic di Genova e distribuito a livello mondiale da Naxos, includendo anche la prima incisione mondiale del quintetto con due violoncelli “Africa”, ottenendo diversi apprezzamenti dal pubblico e dalla critica.Il prossimo appuntamento della rassegna organizzata da Podere 55 Aps, in collaborazione con Regione Puglia, Fondazione Apulia Felix onlus, sarà poi domenica 28 novembre, con il noto pianista Greg Burk.Biglietti disponibili online e presso i punti vendita del circuito Viva Ticket. Il costo del biglietto è di 10 euro, esclusi diritti di prevendita.

