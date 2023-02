Innovazione sociale per migliorare la vita dei fragili

Due progetti di innovazione sociale destinati a migliorare la qualità della vita e l’accoglienza di persone con disabilità, anziani e soggetti non autosufficienti che risiedono nell’Alto Tavoliere. “Old Sweet Home” e “Un polo per l’autonomia” sono gli interventi promossi dall’ASP “Castriota e Corroppoli” di Chieuti presentati nella sala B della sede della Regione Puglia in via Gentile 52, Bari. Alla presentazione hanno partecipato l’assessora al Welfare, Rosa Barone, la direttrice del dipartimento Welfare, Valentina Romano, il presidente dell’ASP “Castriota e Corroppoli”, Tommaso Pasqua, il sindaco di Serracapriola, Giuseppe D’Onofrio, il sindaco di Chieuti, Diego Iacono, e il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D’Aloiso. I progetti sono finanziati attraverso la Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.“Come Regione – dichiara l’assessora al Welfare, Rosa Barone – seguiamo da sempre e con grande attenzione le vicende legate alle Asp del nostro territorio e personalmente mi sono recata presso diverse strutture per prendere visione, conoscere le realtà e raccogliere le istanze. Anche nel corso della scorsa legislatura mi sono occupata di questa tematica con l’intento costante di recepire le problematiche, le relative soluzioni che siamo chiamati a valutare e concretizzare per salvaguardare lo splendore di queste strutture, la piena operatività e soprattutto la sicurezza e la salute degli ospiti e del personale, chiedendo al contempo massima trasparenza e impegno. La presentazione odierna dei due progetti è per noi motivo di grande vanto così come sono felice che a cogliere questa opportunità sviluppata grazie ai fondi del PNRR sia stata una Asp della mia provincia. Ciò darà lustro non solo alla provincia foggiana ma all’intera Puglia”.

“Quelli presentati – aggiunge la direttrice del dipartimento Welfare, Valentina Romano – sono progetti importanti per il territorio foggiano. Consentiranno l’erogazione di ulteriori servizi per anziani e disabili, servizi integrati anche da strumenti di sanità digitale. Parimenti rilevante è l’investimento nel cohousing finalizzato a garantire l’inclusione e l’autonomia delle persone non autosufficienti. Tutto questo attesta la centralità del ruolo delle Asp all’interno del sistema di welfare, riconosciuta anche all’interno del V Piano Regionale delle Politiche Sociali”.

“Abbiamo ottenuto un risultato straordinario grazie alla sinergia strategica tra Asp, Regione Puglia e Amministrazioni comunali il cui esito è già l’attivazione di servizi utili ai cittadini più deboli ed efficienti sotto il profilo della gestione – evidenzia Tommaso Pasqua, presidente dell’Asp Castriota e Corroppoli -. Quest’ultimo esito è frutto della positiva collaborazione con i soggetti economici del terzo settore che si rafforzerà con i progetti finanziati con i fondi del PNRR. Siamo convinti di aver interpretato correttamente e al meglio la missione assegnata dalla Regione alle Asp ed è su questa strada che proseguiremo”.

