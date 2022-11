Il Foggia vince ancora in casa del Monopoli per 2-0 e lo raggiunge in classifica

Al “Veneziani” è andato in scena la tredicesima giornata di campionato che ha visto opposti Monopoli e Foggia. Ma in mattinata intorno alle 10.30 presso la biblioteca locale è stato siglato tra la Città di Monopoli, Aeronautica Militare e la S.S. Monopoli Calcio. Nel Monopoli quasi tutti rientrati, salvo il capitano Piccinni, sulla via del recupero. Nel Foggia, invece, di Gallo, in serie positiva al “Veneziani” dal 1986. In campo entrambi le formazioni si sono schierate con il 3-5-2

TROPPO FOGGIA PER IL MONOPOLI – Il Monopoli ha iniziato con il piglio giusto ed al settimo si è procurato la prima opportunità all’intenro dell’area sventata da una dei centrali difensivi. La dura legge del gol, al tredicesimo Vettorel ha fermato irregolarmente Vutahj, e sugli sviluppi della punizione il Foggia si è portato in gol con una zampata vincente da parte di Di Pasquale. I biancoverdi hanno cercato in qualche modo di rispondere al vantaggio rossonero trovando anche qualche angolo di fila, ma senza pungere in modo concreto. Peteremann ha colto anche un palo con un classico tiro dalla distanza con un Monopoli molto attendista e poco propositivo. Quattro cartellini distribuiti nel primo tempo, di cui tre sponda monopolitana, quello più grave al portiere Vettorel che fermando l’ex Monopoli, Vutahj, di lì è scaturita l’azione del gol del Foggia. Nel recupero concessi due minuti. Proteste da parte dei giocatori di casa per un gol annullato in sospetta posizione di fuorigioco. Ad inizio ripresa è stato inserito Bizzotto per De Santis che si era infortunato in uno scontro di gioco nel finale della prima frazione di gioco. Al 57’ doppio cambio in casa Monopoli, Hamlili per Manzari e Simeri per Montini. I biancoverdi da inizio ripresa si sono riversati nella metà campo avversaria. Al 66’ cambio anche per il Foggia con Gallo che ha gettato nella mischia l’ex Bari, Gegè D’Ursi per Peralta e Leo per Peralta. Al settantaduesimo Simeri vicinissimo al gol con una palla all’incrocio ma Nobile ha deviato in calcio d’angolo. Un minuto dopo è subentrato l’acclamato Fella per Bussaglia, con un Monopoli che ha alzato ulteriormente il baricentro. Mentre il Foggia ha rilevato Frigerio per Odjer. Doccia fredda per il Monopoli che ha subito gol all’81’ dall’ex Vutahj, su assist di D’Ursi. Un minuto dopo Vassallo ha rilevato De Risio. Nel finale mister Gallo ha sostituito Vutaj, autore del secondo gol e fischiato dalla tifoseria monopolitana per aver esultato con foga nonostante fosse un ex. Quattro i minuti di recupero concessi. Il Foggia si aggiudica il derby pugliese e raggiunge a 18 punti i Gabbiani che restano quinti per la differenza reti. La prossima gara del Monopoli sarà in trasferta contro il Calcio Giugliano, mentre il Foggia vin casa contro il Cerignola, ma soprattutto rigenerato e galvanizzato dalla cura Gallo. (Ph. Tess Lapedota).

Monopoli 3-5-2 : Vettorel 5.5; Fornasier 6, Drudi 5.5, De Santis 6 (45.s.t. Birzzotto 6); Falbo 6, De Risio 5.5 (81’ s.t Vassalo s.v.), Bussaglia 6.5 (73’ s.t. Fella s.v.), Manzari 6 (57’ s.t. Hamlili 6), Viteritti 6; Starita 6, Montinii 6 (57’ s.t. Simeri 6). A disp. : Nocchi, Pinto, Corti,, Radicchio, Roland, Piarulli, Cristallo. All. Pancaro 5.5.

Foggia 3-5-2: Nobile 6; Malomo 6, Di Pasquale 7, Sciacca 6.5, Garattoni 5.5 (66’ s.t. Leo 6), Frigerio 5.5 (73’ Odjer s.v.), Petermann 6, Di Noia 6 Rizzo 6; Vutahj 7 (88’ s.t. Ogunseye s.v.), Peralta 5.5 (66’ s.t. D’Ursi 6.5) . A dusp. Illuzzi, Domingo, Schenetti,, Iacoponi, Peschetola, Tonin. All. Gallo 7

Arbitro: :Angelucci della sez. di Foligno

Prima dell'inizio della partita è risuonato l'inno d'Italia con la Fanfara dell'Aeronautica Militare. 2' min. di recupero nel p.t.; 4' min. di recupero.

Marcatori: 14’ p.t. Di Pasquale (Foggia), 81’ s.t. D’Ursi (Foggia).

Ammonizioni: Starita, Vettorel, Viteritti (Monopoli), Rizzo, Garrattoni, Frigerio (Foggia)..

