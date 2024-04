Falco: “Organico insufficiente per i servizi essenziali”

Per l’anno scolastico 2024-2025 è stato confermato l’organico del personale Ata nelle scuole pugliesi, con 14.043 posti di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici per tutte le province. Lo comunica il segretario generale di Flc Cgil Puglia, Ezio Falco, dopo il confronto con l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. “La novità – spiega – è costituita dall’inserimento nelle tabelle di ripartizione dell’Ufficio scolastico provinciale della Bat (Barletta, Andria, Trani) che, per la prima volta, risulterà destinatario di uno specifico contingente del personale Ata”. Falco sottolinea che “Bari rimane l’ambito territoriale con maggior organico (4.094), seguito da Lecce (2.660), Foggia (2.376), Taranto (2.129), Bat (1.448) e Brindisi (1.336)” e che “la gran parte dei 14mila posti Ata in regione è costituita da collaboratori scolastici (9.118), mentre sono 3.425 gli assistenti amministrativi e 1.420 gli assistenti tecnici (oltre ad alcune decine di posti per profili meno diffusi)”. Tra questi ultimi sono soltanto 73 i posti di assistente tecnico assegnati a scuole del primo ciclo, “per le quali rivendichiamo una maggiore generalizzazione”, dice Falco. Quanto all’organico dei direttori dei servizi generali e amministrativi, “sconta una pesante riduzione (da 616 dell’attuale anno scolastico a 569 del prossimo anno scolastico) determinata dagli effetti del dimensionamento scolastico che hanno ridotto le scuole pugliesi di 44 unità. Altri 14 posti saranno resi indisponibili per la mobilità (4 a Bari, 2 a Brindisi, 1 a Foggia, 4 a Lecce e 3 a Taranto) in attesa del dimensionamento per l’anno scolastico 2025-26″. Falco conclude evidenziando che “si tratta di un organico insufficiente a garantire il funzionamento delle scuole pugliesi, soprattutto nei servizi ausiliari, amministrativi e laboratoriali divenuti essenziali e quasi ordinari”.



