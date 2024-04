Emiliano: “In Giunta entreranno alte figure per cambiare passo”

Saranno accolte “le richieste provenienti dal Pd di un netto cambio di fase attraverso l’indicazione di altissime figure che verranno proposte dai partiti e che rappresentino, rafforzandola, la storia dell’amministrazione regionale da sempre basata sull’ossequio sostanziale e formale della legalità, della lotta alla mafia e del contrasto ad ogni strumentalizzazione della politica”. Lo annuncia il governatore Michele Emiliano al termine del vertice di maggioranza in Regione convocato in seguito alle inchieste e agli arresti che hanno portato il M5s a uscire dalla maggioranza. “La maggioranza – prosegue Emiliano – ha altresì ribadito che la giunta non è mai stata coinvolta nelle ultime vicende giudiziarie con riferimento alla propria attività istituzionale, che è stata sempre improntata al rispetto del principio di legalità e imparzialità”. Dovrebbero essere tre i nuovi assessori.

Mano tesa di Michele Emiliano al M5s dopo l’uscita dalla maggioranza in Regione in seguito alle inchieste e arresti. Al termine del vertice in Presidenza, il governatore ha annunciato che “la maggioranza ha ritenuto di poter accogliere le richieste del M5S con riferimento alla sottoscrizione di un patto operativo che rafforzi i presidi di legalità e in particolare con la costituzione, sul modello del Nirs già esistente per la sanità, di un organismo di vigilanza analogo che operi anche agli altri settori della amministrazione, con la nomina di un coordinatore e di ispettori che setaccino ogni atto e ogni notizia suscettibile di accertamento di irregolarità”. “In questo modo – aggiunge – mi auguro che possa essere ricostituita la maggioranza progressista in Regione Puglia che ha ben operato in questi anni”.



Pubblicato il 17 Aprile 2024