Due arresti per l’aggressione a Brumotti

Due persone, Roberto De Cesare, di 30 anni, e Giovanni Russi, di 28, due giovani di San Severo, sono state arrestate dalla squadra mobile di Foggia perche’ accusate di aver aggredito l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti ed un poliziotto. I due devono rispondere di lesioni. L’aggressione e’ avvenuta nel quartiere San Bernardino di San Severo mentre l’inviato tentava di registrare un video sull’attivita’ di spaccio di droga. Uno dei due arrestati era sottoposto agli arresti domiciliari mentre quello che materialmente ha colpito Brumotti causandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni, ha precedenti per rapina e droga. I due indagati sono accusati di lesioni sia nei confronti dell’inviato sia nei confronti dei tre agenti di polizia rimasti contusi durante l’aggressione. A breve compariranno dinanzi al gup di Foggia per l’udienza di convalida dell’arresto. Le indagini sono a cura della Squadra mobile di Foggia

