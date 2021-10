Intersos, assistiti 5mila migranti nel Foggiano

Solo nelle campagne foggiane, gli operatori di Intersos hanno assistito oltre 5.000 persone nell’erogazione del Green pass. “Ci sono ostacoli tecnici e burocratici che rendono difficile o impossibile l’ottenimento del Green pass per stranieri e senza fissa dimora. Abbiamo reclutato figure dedicate, i Green Pass Officer, per far fronte alle richieste che ci arrivano in 5 regioni, ma le istituzioni devono garantire a tutti l’accesso a questo strumento”, fa sapere Intersos. A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, per molte persone si sta dimostrando difficile ottenerlo autonomamente. Si tratta soprattutto di persone titolari di codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) o ENI (Europeo Non Iscritto), per i quali scaricare il green pass risulta spesso complicato se non impossibile. Fra

loro ci sono anche tante persone senza dimora. “Stiamo supportando le persone che non riescono a scaricare il Green pass sia direttamente, cioe’ fornendo loro volantini con i passaggi da seguire o supportandoli direttamente nella

procedura al banchetto informativo, sia attraverso segnalazione diretta all’Asl e all’hub vaccinale”, racconta Daniela Zitarosa, responsabile delle attivita’ di Intersos in Puglia. “Una problematica diffusa – aggiunge – e’ il ritardo nell’iscrizione della piattaforma digitale, ma anche una volta superato questo problema non per tutti e’ possibile scaricare il certificato, per motivi che ancora non riusciamo a identificare”. Per far fronte a questo bisogno, Intersos ha deciso di reclutare delle figure ad hoc, dei Green Pass Officer, che stanno supportando le persone nell’ottenimento della certificazione in 5 regioni italiane: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia.

